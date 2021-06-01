Число прямых рейсов на Кипр из Красноярска увеличится

Росавиация выдала соответствующие допуски трем авиакомпаниям. До этого улететь на средиземноморский остров из Красноярска можно было лишь раз в неделю.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разрешила трем авиакомпаниям регулярно летать из Красноярска на Кипр. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Так, в Ларнаку можно будет улететь дважды в неделю компанией iFly и семь раз в неделю компанией PEGAS Fly. С такой же регулярностью (7 р/н) можно будет отправиться в Пафос бортом Norwind’а. Также туда будет летать iFly, но лишь два раза в неделю.

По данным аэропорта Красноярск, пока никто из означенных авиакомпаний не заявился на кипрское направление, поэтому неизвестно, когда начнут действовать полетные программы.

Сейчас же добраться до Кипра можно только рейсом авиакомпании AZUR air, который она совершает по пятницам.