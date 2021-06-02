Музыкальный театр представляет премьеру: «Великий Гэтсби»!

Волнующие ритмы, блеск огней и погоня за мечтой – в начале июня Красноярский музыкальный театр представит заключительную премьеру сезона – мюзикл «Великий Гэтсби» композитора Владимира Баскина.

Историю любви, разбившейся о жестокую реальность и обратную сторону «великой американской мечты» на сцене Самого Музыкального представит постановочная команда, хорошо знакомая красноярской публике по оперетте «Марица» И. Кальмана, мюзиклам – «Безымянная звезда» М. Самойлова, «Как вернуть мужа» В. Ильина и В. Лукашова, «Винил» Е. Загота и лайт-опере «Мёртвые души» А. Пантыкина и К. Рубинского.

Музыкальный вариант «Великого Гэтсби» – результат труда композитора Владимира Баскина, автора либретто Натальи Индейкиной и автора текстов музыкальных номеров Константина Рубинского. Вдохновлённые идеями Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, описывающего «золотую эпоху джаза», они создали своё уникальное произведение. Оно даёт возможность отстранённо посмотреть на изнанку успеха. В нём во всём объёме представлен мир Америки 1920-х годов, вершиной которого становятся богатые и успешные.

На сцене эта атмосфера будет передана джазовыми композициями, характерными для того времени танцами, основой которых станут чарльстон и линди-хоп, актёрской игрой и, конечно же, стилем ар-деко с его небоскрёбами, чёткими геометрическими линиями, дорогостоящими материалами и цветовыми контрастами.

В выборе постановки определяющим стало, конечно же, качество музыкального материала. Меня зацепила музыка Владимира Баскина, спектаклей которого в Красноярском музыкальном театре ещё не было. Заинтересовала и сама тема, мимо которой сложно пройти, – один из известнейших романов Фицджеральда. Несмотря на то, что наша постановка не будет первой, композитор специально для театра написал новую инструментовку, и теперь спектакль будет идти исключительно под оркестр, артисты которого, кстати говоря, весь спектакль проведут на сцене», – отмечает режиссёр-постановщик Николай Покотыло.

Гостей первых трёх показов ждёт сюрприз – в малом зале Самого Музыкального пройдёт выставка «Огни ночного города». Её участниками станут 17 красноярских фотографов. В лёгких театральных сумерках под звуки джаза их работы помогут зрителям настроиться на просмотр мюзикла, а затем перенесут на улицы «ревущего» Нью-Йорка, который будет ждать на главной сцене.

В эти дни гостям театра предлагают придерживаться дресс-кода, и подобрать себе образ или элемент наряда, соответствующий моде Америки 1920-х годов, чтобы, находясь в зале, ощутить себя участниками вечеринки у мистера Гэтсби, которая зажжётся на сцене ослепляющими огнями.

Постановочная команда мюзикла: режиссёр-постановщик – Николай Покотыло (Москва), дирижёр-постановщик – Валерий Шелепов, художник-постановщик – Юрий Наместников (Саратов), хореограф-постановщик – Марина Суконцева (Москва), хормейстер-постановщик – Лариса Сивых.

Премьера: 3 и 4 июня в 19:00, 5 июня в 18:00, а также 23, 24 и 25 июня в 19:00.