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Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края избрал нового председателя

Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края избрал нового председателя
Иллюстрация: пресс-служба СПКК

1 июня на отчетно-выборном собрании СПКК новым руководителем организации был избран председатель совета директоров ОАО «Красиндорпроект» Юрий Васильев.

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Кроме того, решением общего собрания избран новый состав правления СППКК, а также продлены полномочия исполнительного директора СППКК Валерия Андрияшкина.

В собрании приняли участие представители органов государственной и муниципальной власти, руководители общественных объединений, профсоюзов и широкий круг предпринимателей.

Уже почти два десятилетия союз ведёт активную деятельность – отстаивает интересы регионального бизнеса и крупных промышленных компаний региона, взаимодействует с контрольно-надзорными и другими органами власти, участвует в регулировании социально-трудовых отношений и вносит значительный вклад в выстраивании кадровой политики и повышении квалификации трудовых ресурсов. Не преувеличу, если скажу, что консолидированное мнение Союза в деловых кругах пользуется безусловным авторитетом», - отметил в приветственном слове министр экономики и регионального развития Красноярского Егор Васильев.

Также высоко оценили деятельность союза уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Станислав Заблоцкий и заместитель руководителя УФНС России по Красноярскому краю Ольга Бучацкая.

Участники собрания подвели итоги деятельности СПКК за последние четыре года. Они отметили, что текущая ситуация в экономике края пока не дает достаточных оснований для оптимизма. Обсудили локдаун, рост тарифов и цен на сырье, государственную поддержку и работу ФНС, обеспечение кадрами через службу занятости, в том числе новые инициативы ГУФСИН в этой сфере, четвертый пакет краевых мер поддержки и газификацию. Предприниматели считают, что по ряду направлений развития необходимо более тесное взаимодействие бизнеса и исполнительной власти.

Автор: Петр Савельев
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