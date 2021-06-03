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Nordstar полетит в Санкт-Петербург из Красноярска

Nordstar полетит в Санкт-Петербург из Красноярска
Автор фото: Дмитрий Кузьмин. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Рейсы в город на Неве будут выполняться трижды в неделю по вечерам. До этого улететь туда можно было только утром, но каждый день. Осенью количество рейсов пополнится еще несколькими.

#НОВОСТИ
Авиакомпания Nordstar запускает перелеты из Красноярска в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярск.
 
Полетная программа стартует 19 июня. Летать будут по понедельникам, средам и субботам. Вылет из Красноярска в 19:35, о обратно — в 21:50. Время в пути чуть больше пяти часов.
 
На это направления авиакомпания поставила борт Boeing 737-800.
 
До этого улететь в Санкт-Петербург можно было только авиакомпанией «Россия» — ежедневно, в 05:55 по местному времени. Осенью к питерской программе компании добавится еще несколько рейсов, но на короткий срок.
Автор: Петр Савельев
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