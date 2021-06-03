Nordstar полетит в Санкт-Петербург из Красноярска
Рейсы в город на Неве будут выполняться трижды в неделю по вечерам. До этого улететь туда можно было только утром, но каждый день. Осенью количество рейсов пополнится еще несколькими.
Авиакомпания Nordstar запускает перелеты из Красноярска в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярск.
Полетная программа стартует 19 июня. Летать будут по понедельникам, средам и субботам. Вылет из Красноярска в 19:35, о обратно — в 21:50. Время в пути чуть больше пяти часов.
На это направления авиакомпания поставила борт Boeing 737-800.
До этого улететь в Санкт-Петербург можно было только авиакомпанией «Россия» — ежедневно, в 05:55 по местному времени. Осенью к питерской программе компании добавится еще несколько рейсов, но на короткий срок.