Nordstar полетит в Санкт-Петербург из Красноярска

Автор фото: Дмитрий Кузьмин. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Рейсы в город на Неве будут выполняться трижды в неделю по вечерам. До этого улететь туда можно было только утром, но каждый день. Осенью количество рейсов пополнится еще несколькими.