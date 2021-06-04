Ирина Одинец: В «Барбарисе» мы воплотили мечты осознанных родителей

«Концепция нового жилого комплекса подходит далеко не всем», — заявили в компании «Арбан». И речь идет не о цене и не о расположении, а о… родительстве.

Жилой комплекс подойдет только родителям, а еще лучше — осознанным родителям. Такого в Красноярске точно еще не было.

Итак, представьте: вы живете в микрорайоне Покровка. Развитая инфраструктура, можно быстро добраться до центра, а уж до Взлетки рукой подать. Но кругом каменные джунгли, заставленные автомобилями дворы… Хочется перемен, но не таких глобальных, как переезд в другой район или за город. Ведь все рядом — работа, школа, детский сад, торговые центры.

Когда мы решили, что будем строить новый семейный квартал в Покровке, многие удивлялись. Это же «спальник»! Но именно здесь плотно сконцентрировалась аудитория нашего нового проекта. Это семьи, которые выросли из Покровки. Здесь они приобрели первую квартиру, здесь родились их дети. Они достаточно удобно организовали свою жизнь, но пришло время мечтать. Например, о жилом доме, где двор — это настоящий парк развлечений. Мы поняли, услышали эти семьи и предложили им то, что только начинало прорастать в их сознании: мы упаковали их мечту, — рассказывает Ирина Одинец, директор по продажам ГСК «Арбан».

Концептуальное таргетирование

Новый подход прицельного попадания в свою аудиторию, без «для всех и каждого», в «Арбан» называют концептуальным таргетированием. И настройка здесь происходит по ценностям.

Наши ценности, заложенные в концепцию семейного квартала, должны совпадать с ценностями наших будущих новоселов, — подчеркивает Ирина Одинец.

Какие же ценности заложили создатели в концепцию «Барбариса»?

— В новом жилом комплексе «Барбарис» мы предусмотрели все, чтобы родители прожили жизнь вместе с детьми, а не параллельно. В мире индивидуалистов, где каждый в своей комнате, в своем гаджете, в своих мыслях, мы задумались о том, что понятие семьи, к сожалению, начинает утрачивать свой смысл. Родителям не хватает времени на общение. При этом современный город дает крайне мало возможностей для того, чтобы семьи могли интересно и полезно проводить время вместе. В жилом комплексе «Барбарис» мы создаем среду для счастливого детства, причем с акцентом на то, что мамы и папы будут активными участниками игр и развития. Уверена, что в новых домах поселятся осознанные родители, которые не хотят, чтобы их ребенка воспитывал голосовой помощник Алиса», — рассказывает Ирина Одинец.

Двор как парк развлечений

Семейный квартал «Барбарис» — это четыре 17-этажных кирпичных дома с уникальным благоустройством и двором, который скорее похож на парк развлечений. В Красноярске немало симпатичных закрытых дворов с яркими детскими городками. Однако в «Барбарисе» кардинально новый подход к организации дворовой территории.

Вы еще точно не видели двор в сердце города, где можно поставить палатку, развести костер, спеть песни под гитару. Локация «Кемпинг» — семейное место, позволяющее устроиться здесь с ночевкой и заснуть в палатке возле костра, и, конечно, это так приятно сделать в компании с папой.

Весь двор опоясывает «Небесная дорожка» — ведь здорово наблюдать за жизнью двора со «второго этажа». Одновременно второй уровень благоустройства служит и теневым навесом, так необходимым в жаркий день, и опорой для крепления подвесного игрового и спортивного оборудования: качелей и гамаков, сетчатых переходов и веревок для лазания, будто по лианам.

Еще одна фишка родом из детства — «Зеркальный лабиринт». Собственное «королевство кривых зеркал» расположится в южной части двора. Оригинальные ландшафтные светильники разных размеров и форм и пилоны из полированного металла создадут игру отражений и оптические иллюзии.

Для мам с младенцами придумана «Лялькина полянка» — лужайка с нежнейшей травой, чтобы первые шаги малыш сделал в зеленом мире. Локация «Олимпийские объекты» объединяет зоны для занятий зимними и летними видами спорта. Скалодром, батут, боулинг, уличные тренажеры, велосипедная дорожка длиной 430 метров, которая зимой превратится в круговой каток, — в «Барбарисе» каждый ребенок сможет много двигаться и развиваться физически.

«Зеленое благоустройство» уже традиционно является одним из эталонов жилых объектов «Арбан». Однако и здесь не обошлось без новинок — двор украсит дендрарий с редкими видами растений и собственной оранжереей.

— Мы увидели зеленый оазис с гнутыми перголами, увитыми девичьим виноградом, с розовыми рабатками и кустами сирени. И настоящий сад с яблонями, грушами, шиповником и, конечно, барбарисом — символом нового жилого комплекса. При этом дендрарий и оранжерея — пример интерактивного пользования зеленой средой. Родители и дети могут самостоятельно ухаживать за растениями, завести собственную грядку, плодовое дерево и опекать их. Работа на земле — мощнейший антистрессовый инструмент и инструмент воспитания экологического сознания у детей мегаполиса, — говорит Ирина Одинец.

Эталоны — навсегда

Эталоны «Арбан» — ключевые подходы компании, которые сложились за время долгой практики и стали непреложными составляющими каждого проекта. Вне зависимости от того, строится ли премиальный дом или smart. Так, все дома возводятся из классического кирпича с толщиной внешних стен почти 1 метр. Дворы закрыты от посторонних глаз, а под ними расположены охраняемые отапливаемые паркинги. Продуманная планировка делает квартиры максимально функциональными, задействован каждый квадратный метр. Дизайнерски оформленные входные группы жилых домов — стильные и уютные пространства для общения, что-то вроде лобби для встреч друзей-соседей.

При этом в каждом новом проекте компании появляются неожиданные, но быстро набирающие популярность инженерные и проектные решения. Разумеется, «Барбарис» не стал исключением.

Французские балконы и кладовые

Помимо эталонных: горизонтальная разводка отопления, «умные» счетчики, бесконтактные кнопки выхода, IP-телефония, альпийские форточки, бесшумные лифты, сквозные подъезды — в семейном квартале будут реализованы и индивидуальные инженерные решения. Например, французские балконы. Внешне это выглядит как стеклянная стена в пол с возможностью выйти на небольшой балкон с металлическим ограждением.

— Мы изменили подход к восприятию жилого пространства и отказались от традиционных балконов, заменив их на французские. Дело в том, что в большинстве случаев обычные балконы используются как склад габаритных или несезонных вещей. Это неэстетично и нефункционально. Благодаря французским балконам в каждой квартире стало больше полезного пространства без потери свежего воздуха и света. А для хранения несезонных вещей вроде санок или сноубордов предусмотрены кладовые в цокольных этажах домов, — рассказывает Ирина Одинец.

Еще одна новинка — темно-серый профиль окон и балконов не только снаружи, но и внутри жилых помещений — более стильный, современный, с отсылкой к культуре лофтовых пространств.

Также в семейном комплексе изменен подход к размещению кондиционеров. Извечный вопрос, где разместить внешний блок кондиционера, решен. В «Барбарисе» предусмотрены открытые общественные балконы, где предполагается установка внешних блоков сплит-систем. При этом компания обеспечивает коммуникации до каждой квартиры и отвод конденсата. Таким образом, новоселам остается только сделать разводку по квартире и купить сами «машины».

Создатели «Барбариса» не забыли и про грузовые лифты. Помимо двух парадных, дизайнерски оформленных лифтов будет установлен большой грузовой рядом с техническим входом. Перевозка мебели и строительных материалов никак не потревожит соседей и не подпортит концептуальную дизайнерскую отделку входных групп.

Считаем спальни

Мы привыкли считать размер и назначение квартиры по количеству комнат: «трешка», «двушка», «полуторка»… В семейном квартале квартиры претерпели кардинальное репозиционирование.

— Впервые мы предлагаем считать в планировках не метры, не комнаты, а спальни. Все квартиры у нас семейные. Даже в самой маленькой (47 кв. м) в единственной спальне есть ниша для детской кровати. В самых больших квартирах — три спальни и игровая. Это ноу-хау проекта — планировочное решение, представленное в Красноярске впервые, — поясняет Ирина Одинец.

С помощью планировки компания «Арбан» намерена возрождать семейные ценности и создавать возможности для человеческого общения. Смотрите, как удобно! Отдельная комната-спальня для каждого члена семьи, гостиная, совмещенная с кухней, и игровая. И несколько санузлов — до трех в больших квартирах.

Квартиры передаются владельцам в белой отделке. Это оптимальный вариант, чтобы сделать ремонт мечты. По сути, вся «грязная и мокрая» работа уже сделана, а новоселам оставлены только творческие задачи — самое интересное и захватывающее при обустройстве нового жилья.

Презентация нового квартала «Барбарис» от компании «Арбан» состоялась 15 мая в формате семейного праздника, приуроченного к Международному дню семьи. Главными гостями празника были, конечно, дети и их родители.

Проект предполагает довольно длительный срок реализации — до 2025 года. И несмотря на высокую по меркам Красноярска стоимость квадратного метра, в компании уже отмечают активный интерес со стороны аудитории «Барбариса». Это те семьи, для которых изначально придумывался семейный квартал, объединяющий людей по ценностям и осознанному родительству.

Юлия Чанчикова