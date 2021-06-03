«Сибагро» экспортировала первую партию красноярской свинины в Киргизию

Это новое направление не только для свинокомплекса компании, расположенного в Красноярском крае, но и для всего холдинга. В перспективе поставки должны стать ежемесячными.

Агрохолдинг «Сибагро» отправил со своего свинокомплекса в Большой Мурте первую партию свинины на кости в Киргизию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По словам директора свинокомплекса Виталия Павлюка, ранее красноярская свинина поставлялась лишь в Монголию.

Переговоры с Киргизией длились полгода и нам удалось учесть все нюансы, предоставить хороший продукт и получить положительный отзыв», — говорит он.

Объем первой поставки составил 19 тонн. По планам руководства «Сибагро», в дальнейшем они должны стать ежемесячными и увеличиться до 40 тонн.

В головной компании DK.RU рассказали, что Киргизия — это новый рынок для всего холдинга. Пока поставки мяса туда будут идти только с большемуртинского хозяйства, но есть планы в перспективе подключить к ним еще несколько предприятий.

По данным Минсельхоза Красноярского края, поставки местного мяса в Киргизию чрезвычайно редки и не систематичны. Конкретные данные в ведомстве пообещали дать позже.