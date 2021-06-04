Приговор Надежде Маршалкиной остался в силе

Экс-чиновницу осудили за получение взятки в особо крупном размере. Ее приговорили к длительному сроку заключения и многомиллионному штрафу. Адвокаты пытались обжаловать это решение.

Приговор в отношении бывшего замминистра экономического развития Красноярского края Надежды Маршалкиной соразмерен ее преступлению. Такое решение принял Красноярский краевой суд, сообщила прокуратура региона.

Экс-чиновницу задержали в конце октября 2015 года по подозрении во взятке в 18 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ), которые она получила в 2013-2014 годах за помощь коммерческой фирме (какой именно, не уточняется) в получении контрактов по завершению строительства волоконно-оптической линии связи на Богучанской ГЭС и по строительству инфраструктуры на железнодорожной линии Карабула-Ярки, общей стоимостью 727 млн рублей.

Обвинение ей предъявили в мае 2016 года. А в июне 2019-го суд вынес обвинительный приговор, назначив Маршалкиной наказание в виде 10 лет колонии общего режима, штрафа в 190 млн рублей и дисквалификации на шесть лет.

Защита экс-чиновницы попыталась оспорить это решение, но безуспешно — апелляционный суд встал на сторону своих коллег. Теперь приговор вступил в законную силу.

Обновлено в 16:05: как пояснили в краевом суде, срок наказания Моршалкиной будет считаться не с 20 июня 2019 года, как назначил Советский районный суд, а с 3 июня 2021 года — когдаприговор вступил в законную силу.