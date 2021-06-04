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Красноярск на выходных ожидают грозы, град и штормовой ветер

Красноярск на выходных ожидают грозы, град и штормовой ветер
Иллюстрация: ashkadar.rbsmi.ru

Как сообщает МЧС по Красноярскому краю, 5 и 6 июня в Красноярске и на юге региона ожидаются сильные ливни, грозы, возможен град.

#НОВОСТИ

В Красноярск, по прогнозу, грозовой фронт придет начиная с 5 июня. Осадки в выходные усилятся. Температура днем может опуститься до +9оС. Ожидаются грозовые фронты и ливни вплоть до 10 июня.

Порывы ветра могут достигать 25 м\с. По прогнозу спасателей, из-за сильных осадков на юге края ожидается подъем воды в реках и размывы региональных дорог.

 

Автор: Петр Савельев
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