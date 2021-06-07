Авиакомпания S7 запускает регулярные рейсы в Азербайджан
Летать будут не часто — всего раз в неделю. Но теперь таких рейсов станет два — утром и вечером. Рассчитаны полетные программы до конца октября этого года
Регулярные рейсы по маршруту Красноярск — Баку (Азербайджан) появятся в расписании S7, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярск.
Полеты будут совершаться каждую неделю, по средам. Вылет из Красноярска в 18:35. Обратно — в 22:00.
На этом маршруте будут работать самолеты Airbus A-320 (neo).
Стартует полетная программа 23 июня.
Также в Баку можно улететь рейсом «Уральских авиалиний», который совершается по субботам. Вылет из Красноярска в 08:25. Обратно — в 11:25.
Обе программы будут действовать в до конца октября.