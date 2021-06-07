Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.06
72,92
88,65
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Авиакомпания S7 запускает регулярные рейсы в Азербайджан

Авиакомпания S7 запускает регулярные рейсы в Азербайджан
Автор фото: Роман Кудинов. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Летать будут не часто — всего раз в неделю. Но теперь таких рейсов станет два — утром и вечером. Рассчитаны полетные программы до конца октября этого года

#НОВОСТИ
Регулярные рейсы по маршруту Красноярск — Баку (Азербайджан) появятся в расписании S7, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярск.
 
Полеты будут совершаться каждую неделю, по средам. Вылет из Красноярска в 18:35. Обратно — в 22:00.
 
На этом маршруте будут работать самолеты Airbus A-320 (neo).
 
Стартует полетная программа 23 июня.
 
Также в Баку можно улететь рейсом «Уральских авиалиний», который совершается по субботам. Вылет из Красноярска в 08:25. Обратно — в 11:25.
 
Обе программы будут действовать в до конца октября.
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск на выходных ожидают грозы, град и штормовой ветерКрасноярск на выходных ожидают грозы, град и штормовой ветер
  • Развязать пояса: Путин заявил о послаблениях для бизнесаРазвязать пояса: Путин заявил о послаблениях для бизнеса
  • Путин дал добро: ипотечный бум в Красноярске продолжитсяПутин дал добро: ипотечный бум в Красноярске продолжится
  • Уровень Енисея пробил отметку 4,5 метраУровень Енисея пробил отметку 4,5 метра
  • Александр Глисков опроверг слухи о смене политической ориентацииАлександр Глисков опроверг слухи о смене политической ориентации
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.