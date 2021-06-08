Плюс два инсайта и минус три мифа от Анны Жиратковой

Компания «ПроТок» доказывает что инновационные производства — это прежде всего стремление сделать вполне земной продукт более конкурентоспособным.

Основатель и бизнес-лидер компании «ПроТок» Анна Жираткова недавно написала о себе в соцсетях: «Я манифестирующий генератор». Прежде всего это о постоянном производстве идей, беспрерывном трансформационном процессе — и личном, и в бизнесе: в жизни предпринимателя это абсолютно взаимосвязанные вещи. Именно поэтому производство трансформаторных подстанций — основная деятельность компании — стало инновационным процессом.

Все началось с мощного инсайта на выставке в Дубае, куда мы привезли свои образцы НКУ (низковольтные комплектные устройства). Огромное количество стендов под флагами со всего мира. По ЭКСПО ходят делегации во главе с шейхами и прежде всего обращают внимание на инновационные решения: что нового вы предлагаете, какую проблему решает ваш продукт? Именно тогда появилось отчетливое понимание, практически озарение: компания из далекой Сибири должна и может предъявлять миру продукт, которого не было, — рассказывает Анна Жираткова.

Здесь самое время вспомнить еще один миф, сопровождающий инноватику. Говоря о чем-то новом, зачастую подразумевается кардинально иное направление в бизнесе, нечто невероятное. При этом революция в отрасли отнюдь не подразумевает внедрения космолетов в ЖКХ. Например, уберизация кардинально изменила работу городских такси, однако водители не пересели на другие машины и в принципе не отказались от обычного легкового транспорта. Онлайнизация перекроила сервис, но машины по-прежнему стоят на четырех колесах.

Есть забытое, как сейчас говорят, винтажное понятие — «рационализаторское предложение». Это техническое решение, предусматривающее «изменение конструкции изделия, применяемой техники, технологии производства или состава материала (вещества), являющееся новым и полезным для предприятия». Собственно, речь идет об инновационном продукте, однако уже без утопического флера фантастических романов. Инновационный продукт — это всегда очень понятное решение, имеющее конкретную цель — повышение конкурентоспособности компании на рынке. Сделать это можно тремя способами: усовершенствовать опции для решения проблем клиентов, удешевить стоимость или обслуживание за счет оптимизации процессов или применения более современных материалов (более легких, стойких и так далее), совместить первый и второй пункты в одном инновационном продукте. Еще один инсайт по поводу инноватики на производстве у меня случился в Японии. Собственно, вся философия кай-дзен построена на непрерывном совершенствовании процессов производства. Таким образом, инноватика для меня стала синонимом Пути в бизнесе. И мы выбрали этот Путь, — рассказывает Анна Жираткова.

Первым инновационным продуктом компании стало техническое решение выдвижного модуля под брендом «ПроТок». Производители НКУ обычно приобретают подобную продукцию за рубежом. Компания решила разработать свой модуль. Благодаря более совершенным характеристикам скольжения по металлу он оптимизирует многие производственные процессы. Первым заказчиком инновационного продукта стал «Норникель». Затем компания отметила свое десятилетие новой разработкой — низковольтным комплектным устройством (НКУ) Protok Smart с повышенными эксплуатационными характеристиками. Это термошкаф, который бесперебойно работает в климатических условиях от Африки до Антарктики и решает ключевую задачу любого предприятия — обеспечение надежного и бесперебойного электропитания для своего оборудования.

Пожалуй, третий миф об инновационном производстве самый устойчивый и характерный именно для России: институты поддержки и развития инноватики в стране не работают, и воспользоваться предлагаемыми инструментами бизнесу нереально. История «ПроТока» и здесь свидетельствует о том, что дорогу осилит идущий.

Все ограничения у нас в голове. Будь то решение о выборе инновационного пути развития производства или партнерство с государственными институтами поддержки инноватики. Так, c КРИТБИ мы стали сотрудничать по приглашению самой структуры. Они приехали к нам, пригласили поучаствовать в конкурсе на грант Фонда содействия инноваций имени Боткина. Помогли с оформлением заявки. В результате мы выиграли, получили 20 млн и уже отчитались за проделанную работу. В принципе, обращение в региональную структуру поддержки инновационных компаний — первый шаг для тех, кто стартует с новой разработкой. Сейчас мы обращаемся в КРИТБИ по сопутствующим вопросам: используем технические возможности исследовательского оборудования для прототипирования, что очень ценно, когда запускаешь инновационный продукт.

Что касается Сколково, резидентом которого мы теперь являемся, то нам говорили: люфт от подачи заявки до принятия решения может растянуться на месяцы. Составить заявку и собрать пакет документов сложно, нужно настроиться на многочисленные итерации, переделывать и переделывать, пока наконец не выдашь идеальную заявку. Дело было в разгар пандемии: мы решили сфокусироваться на документе и в результате попали в Сколково с первого раза. Инструменты поддержки есть, и они вполне рабочие. Как выяснилось, далеко не все о них знают, более того, изначально настроены на негатив. Но это как раз история об ограничениях в головах, — резюмирует Анна Жираткова.