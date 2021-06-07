В Красноярске прошел семинар для экспортеров Китая

Банк «Левобережный» продолжает проводить обучающие мероприятия по ВЭД в городах Сибири. В минувший четверг, 3 июня состоялся семинар в Красноярске.

На одной площадке собрались 5 экспертов, которые поделились с предпринимателями знаниями в сфере экспорта в КНР.

О видах копаний для регистрации и ведения бизнеса в Китае рассказала патентный поверенный РФ и руководитель практики по интеллектуальной собственности Юлия Буренкова. По ее словам, еще до регистрации компании в КНР необходимо определить сферу деятельности предприятия, выбрать организационно-правовую форму, разработать не менее двух названий компании на китайском языке, арендовать/приобрести офис и собрать весь пакет документов. Эксперт уточнила, что регистрировать компанию в Китае стоит, если штат сотрудников превышает 5 человек и если вы планируете открыть завод или фирму, которой требуется специфическое здание. В иных случаях экспортеры могут ограничиться контрактом.

Начальник отдела корсчетов и документарных операций валютного управления Банка «Левобережный» Анна Паникаровская наглядно продемонстрировала слушателям, как аккредитивная форма расчетов позволяет добиться максимальной надежности сделки. Также спикер рекомендовала сервис SWIFT global payments innovation (GPI) для отслеживания текущего статуса платежа, получения информации о сроках зачисления средств контрагенту и размере комиссии. Клиенты Банка «Левобережный» могут пользоваться сервисом в ОНЛАЙН-офисе.

Член Президиума Новосибирского отделения «Опора России» и руководитель комитета «Международная кооперация и экспорт» Ольга Корпачева дала инструкцию, как грамотно взаимодействовать с ФНС при подтверждении экспорта. В частности, эксперт описала алгоритм действий при возмещении НДС, представила кейс по налоговой проверке 2021 года и остановилась на рисках бизнеса при ведении ВЭД.

Управляющий партнер SkyLex Group (КНР) в РФ Сергей Кулешов в своем выступлении оперировал цифрами: ВВП Китая вырос в 13 раз за последние 20 лет, 30% мирового среднего класса живет в Китае, отечественные продукты стоят в КНР в 2-3 раза дороже, работать на китайском рынке в 15 раз проще, чем на российском.

Пристальное внимание при экспорте эксперт советует уделить фасовке, упаковке и вкусу товара. Как показывает практика, все это надо адаптировать для китайских покупателей. Например, 80% продаж подсолнечного масла в Китае приходится на 5-литровую бутылку, а в РФ – на литровую. Избежать ошибок при экспорте позволит в том числе тщательный анализ рынка. Эти и другие услуги по экспорту в КНР под ключ оказывает компания SkyLex Group.

И.о. руководителя Российского экспортного центра г. Красноярска Александр Звездов рассказал о финансовых, нефинансовых и субсидиарных мерах господдержки экспорта. В частности, о транспортировке промышленных товаров и продукции АПК, сертификации и омологации, зарубежном патентовании, размещении продукции в демонстрационно-дегустационных павильонах за границей, участии в выставках/ярмарках и деловых миссиях, страховании отсрочки платежа для экспортеров сегмента МСП и страховании краткосрочной дебиторской задолженности.

На сайте Банка «Левобережный» можно ознакомиться со всеми услугами банка и партнеров для участников ВЭД.