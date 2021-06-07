Красноярск-Египет теперь летает дважды в неделю

Из аэропорта «Красноярск» запущены новые рейсы на популярное у сибиряков направление — в загадочный и экзотический Египет отныне можно отправиться два раза в неделю.

Количество рейсов в столицу Египта Каир увеличил авиаперевозчик AzurAir с 4 июня, — сообщает пресс-служба аэропорта.

Полеты выполняются два раза в неделю по вторникам и субботам на Boeing 757-200. Программа полетов рассчитана до 26 октября.

Ранее сообщалось, что полеты на курорты Египта начнутся не ранее июля и в случае запуска авиасообщения разрешения получат Pegas Fly, «Уральские авиалинии», «Ямал» и «Россия», у которых есть допуски на выполнение рейсов по девяти маршрутам: из Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также из Санкт-Петербурга в Хургаду.

Власти Хургады уверяют, что подготовка к приему туристов из России завершена — была расширена сеть центров тестирования, сотрудники отелей привиты от COVID-19. Кроме того, в Египте сняты ограничения — с 1 июня власти разрешили перейти на летний график работы ТЦ и магазинам 07:00…23:00, а также кафе и ресторанам 05:00…01:00.