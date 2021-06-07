Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.06
72,92
88,65
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярск-Египет теперь летает дважды в неделю

Красноярск-Египет теперь летает дважды в неделю
Иллюстрация: behance.net

Из аэропорта «Красноярск» запущены новые рейсы на популярное у сибиряков направление — в загадочный и экзотический Египет отныне можно отправиться два раза в неделю.

#НОВОСТИ

Количество рейсов в столицу Египта Каир увеличил авиаперевозчик AzurAir с 4 июня, — сообщает пресс-служба аэропорта.

Полеты выполняются два раза в неделю по вторникам и субботам на Boeing 757-200. Программа полетов рассчитана до 26 октября.

Ранее сообщалось, что полеты на курорты Египта начнутся не ранее июля и в случае запуска авиасообщения разрешения получат Pegas Fly, «Уральские авиалинии», «Ямал» и «Россия», у которых есть допуски на выполнение рейсов по девяти маршрутам: из Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также из Санкт-Петербурга в Хургаду.

Власти Хургады уверяют, что подготовка к приему туристов из России завершена — была расширена сеть центров тестирования, сотрудники отелей привиты от COVID-19. Кроме того, в Египте сняты ограничения — с 1 июня власти разрешили перейти на летний график работы ТЦ и магазинам 07:00…23:00, а также кафе и ресторанам 05:00…01:00.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Уровень Енисея пробил отметку 4,5 метраУровень Енисея пробил отметку 4,5 метра
  • Александр Глисков опроверг слухи о смене политической ориентацииАлександр Глисков опроверг слухи о смене политической ориентации
  • Речное сообщение с Усть-Маной временно приостановленоРечное сообщение с Усть-Маной временно приостановлено
  • Губернатор Усс возглавит региональные списки партии властиГубернатор Усс возглавит региональные списки партии власти
  • «В тучные годы государство средний бизнес подкармливает, в тощие — дрючит»«В тучные годы государство средний бизнес подкармливает, в тощие — дрючит»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.