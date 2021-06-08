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Goldman Group включен в реестр экспортеров

Goldman Group включен в реестр экспортеров
Иллюстрация: Мясничий

Мясоперерабатывающий завод холдинга Goldman Group завершил аттестацию и получил разрешение на поставку продукции в страны Таможенного союза.

Первая партия натуральных мясных консервов и паштетов под брендом «Мясничий» отправится за рубеж в июне.

Для получения статуса экспортера производство холдинга проинспектировала комиссия Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, после чего федеральное ведомство согласовало положительный вердикт. Завершающий этап — выдача официального разрешения на экспорт и документа о включении в реестр предприятия Таможенного союза.

 

Goldman Group включен в реестр экспортеров 1

 

Поставки уже формируются: первая отгрузка произойдет в ближайшую неделю для сети Small (более 90 супермаркетов и гипермаркетов в столице и крупнейших городах Казахстана), затем в Белоруссию. Кроме того, Goldman Group завершает оформление статуса экспортера в государства за периметром Таможенного союза. Так, сформирован и ожидает разрешительных документов заказ для крупного дистрибьютора в Узбекистане, далее — выход на рынки Китая и Европы. Новые контракты с партнерами из-за рубежа подписаны на международном форуме «ПродЭкспо-2021» в Москве.

 

Goldman Group включен в реестр экспортеров 2

 

Топовая мясная консервация «Мясничий» зарекомендовала себя на рынке за год. Для покупателей она является настоящей находкой вкусного, натурального и полезного. Люди готовы платить за понятный продукт, который отличается чистым составом и стабильным качеством. Для сетей и дистрибьюторов «Мясничий» интересен своей системой защиты гарантированной прибыли: производитель зарабатывает сам и предлагает это делать партнерам.

Сегодня продукты «Мясничий» пользуются спросом по всей России и за ее пределами. Мясная консервация продается в Москве, центральных регионах России, в Сочи, Сибири и на Дальнем Востоке. Продукт доступен для заказа на Ozon и Wildberries.

Экспорт является одним из приоритетных направлений мясоперерабатывающего производства Goldman Group в 2021 году.

 

Автор: Александр Вознесенский
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