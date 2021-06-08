«Миру — мир»: Пенсионерам следует поторопиться

В июне 2021 года истекает отсрочка, которая была предоставлена пенсионерам для перехода на карты российской национальной платежной системы «Мир».

С 1 июля банки не смогут переводить пенсии, ежемесячные денежные выплаты и выплаты из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и MasterCard.

Сообщается, что большинство пенсионеров уже перешло на платежную систему «Мир», поскольку с июля 2017 года банки выдавали пожилым людям карты только такого типа.

Также пенсии можно получать наличным расчетом в «Почте России». Можно получать выплаты на банковский счет, к которому никакой карты не привязано.

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Пенсионерам разрешили не спешить с переходом на карты «Мир»

С 1 июля 2020 года все пенсионеры, получающие выплаты на банковские карты, должны были перейти на карты национальной платежной системы «Мир». Однако из-за эпидемии коронавируса сроки решили сдвинуть.

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