Интерес красноярцев к частным инвестициям вырос в несколько раз

На фоне дешевеющих вкладов, доходность инструментов фондового рынка оказалась ощутимо выше, что привлекло к ним внимание большого количества новых игроков.

На 1 апреля 2021 года жителями Красноярского края было открыто 258 858 брокерских счетов. Это в 3,5 раза больше, чем на ту же дату годом ранее. Об этом рассказал управляющий региональным отделением Банка России Сергей Журавлев.

У красноярцев больше всего брокерских счетов в сравнении с жителями других регионов Сибири. Похожая, ситуация складывается и в сегменте индивидуальных инвестиционных счетов [ИИС] — здесь край лидирует по СФО, а по России занимает 11 место», — говорит финансист.

В целом, на конец первого квартала 2021 года в Красноярском крае было открыто 90 988 ИИС — это почти вдвое больше, чем годом ранее. Ими владеет 3,17% проживающих в регионе. Примечательно, что примерно такая же доля населения пользуется этим инструментом в Москве (3,36%) и Санкт-Петербурге (3,39%).

По оценкам Журавлева, столь мощный рост в сегменте брокерских и инвестиционных счетов связан с тем, что на фоне снизившихся ставок по вкладам, они выглядят более привлекательным инструментом сохранения и преумножения капиталов, поскольку доходность по ним ощутимо выше.