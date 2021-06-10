Задачка со звездочкой: упаковать бренды в тренды

Упаковка приобретает все большее значение и становится ведущим инструментом маркетинга и одновременно отдельным, уникальным продуктом с собственной модой на определенные направления. О том, как упаковать бренды в тренды, беседуем с Ольгой Свежинской, основателем компании «ПакетМаркет».

Первый станок для производства бумажных пакетов появился в Пенсильвании в 1852 году. А первая складная, не склеенная коробка — в 1879 году в Бруклине. Казалось бы, постоянно удивлять в мире упаковки проблематично: за столько лет перепробовано бесчисленное количество вариантов. Однако спрос на индивидуальность в бизнесе побуждает к постоянному поиску.

Если говорить о ключевом тренде в упаковке, то он продиктован запросом бизнеса на индивидуальность. Никто не хочет унификации, общих, усредненных решений, — размышляет Ольга Свежинская.

При этом эксперт отмечает, что время так называемой визуально «дорогой», гламурной упаковки уходит. В тренде простые, но с изюминкой крафтовые решения. Либо микс — например, золотое тиснение на упаковочной серой бумаге, соединение разностилевых элементов.

Один из растущих трендов — экологичность. Если еще несколько лет назад в упаковке превалировали пластик и полиэтилен, то сегодня 50 % производимого и реализуемого продукта компании «ПакетМаркет» — это бумага.

Экологическое сознание становится реальностью и влияет на изменение потребительских паттернов. С одной стороны, появились компании, ценностью которых является бережное отношение к природе. С другой, растет количество потребителей, выбирающих не только экопродукты, но и экоупаковку, даже если стоимость такого товара выше. Компания «ПакетМаркет» не просто откликается на запрос — мы многое сделали для того, чтобы он сформировался. Отрадно видеть, что бумажная упаковка, которую мы несколько лет назад производили и закупали на свой страх и риск, сегодня все больше востребована, — рассказывает Ольга Свежинская.

Интересный кейс. Несколько лет назад «ПакетМаркет» предложил рынку HoReCa новый вид упаковки — контейнеры для супов. Моментального отклика не последовало, однако спустя пару лет случился бум лапшичных и паназиатских супов навынос. Контейнеры стали расходиться, как горячие пирожки.

Элемент продвижения в бизнесе порой воспринимается как некая магия. На самом деле, за этим стоят опыт и насмотренность. Мы всегда стараемся идти на шаг впереди, как бы предугадывая спрос. Двадцать лет на рынке — немалая цифра. Мы умеем предвидеть растущие тренды, — подчеркивает основатель «ПакетМаркета».

Еще одно упаковочное решение, которое выстрелило, — коробочки и пакеты с прозрачными вставками, помогающие показать товар лицом в прямом смысле.

Упаковка должна продавать. Причем делать это быстро. Дефицит времени диктует варианты, которые позволяют увидеть продукт сразу, получить быстрое представление и моментально принять решение о покупке, — говорит Ольга Свежинская.

Удобно, экологично, оригинально, но при этом оптимально по цене — как это совместить? На помощь приходит «эффект лего» и маркетинговое чутье специалистов «ПакетМаркета».

Для того чтобы упаковать свой товар оригинально, проявить индивидуальность, не обязательно придумывать абсолютно новые конструктивы коробок или пакетов. Необычная наклейка на стандартную упаковку, выкладка внутри особой крафтовой бумагой помогают добиться новизны в тех случаях, когда за основу берутся вроде бы типичные конструктивы. Это как лего. Берешь готовые детали и каждый раз делаешь из них что-то новое, — объясняет Ольга Свежинская.

Каждый клиент — новый вызов, задачка со звездочкой; такой подход, по мнению Ольги Свежинской, единственно верный, если хочешь, чтобы результат приносил радость и удовлетворение.

Каждая упаковочная история — маркетинговое погружение в цели и задачи бренда, который к нам обращается. Мы не просто продаем упаковку, мы выступаем как эксперты и заинтересанты в успехе нашего клиента. Наверное, поэтому 70 % новых клиентов приходят к нам по рекомендации. Те компании, которые уже работают с нами, советуют своим контрагентам и партнерам «ПакетМаркет». Для меня это высшая оценка нашей работы, — делится Ольга Свежинская.

В мае компания «ПакетМаркет» отмечает 20 лет на рынке. За это время партнер брендов «упаковал» многие известные красноярские компании.