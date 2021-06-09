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У «Прищепки» появились шансы избежать «поглощения»

У «Прищепки» появились шансы избежать «поглощения»
Иллюстрация: Yandex

Губернатор Усс провел выездное совещание с мэром Красноярска Сергеем Ереминым в парке «Прищепка» и пообещал «вернуться с внуком».

#НОВОСТИ

Напомним, весной этого года появилась информация о том, что парк войдет в состав «Роева ручья» на «условиях частно-муниципального партнерства». Об этом рассказал журналистам директор парка флоры и фауны Андрей Горбань. В то же время создатель парка, директор компании «Зеленый мир» Эдуард Губарев на встрече предпринимателей с представителями ОНФ, прокуратуры и бизнес-омбудсменом, сообщил, что узнал о планах относительно его парка из СМИ.

Александр Усс написал в своем аккаунте в Инстаграм, что ему понравилась «Прищепка» и он планирует сюда вернуться вместе с внуком. Возможно, это добрый знак для «Прищепки» и «слияние и поглощение» отменяются.

Также губернатор отметил, что процесс создания мест отдыха у воды идет в Красноярске медленно и распорядился активизировать работу в этом направлении.

Автор: Петр Савельев
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