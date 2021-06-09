В Красноярске приступят к созданию онлайн-погоста за 18 млн

Определен подрядчик на создание электронной базы захоронений Красноярска. Им стала компания из Сочи.

Конкурс на создание «цифрового» кладбища выиграла компания «Региональный кадастровый центр», зарегистрированная в Сочи. Именно она займется созданием электронной базы захоронений, куда будут вноситься данные с надгробий: геолокация и фотографии. Также, согласно конкурсной документации, необходимо оцифровать все архивные данные по кладбищам.

Данный проект призван упорядочить земельные участки погостов, оптимизировать их использование и помочь в поиске дополнительных участков для захоронений.

Добавим, стоимость контракта — 18 млн рублей.