Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.06
72,08
87,81
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске приступят к созданию онлайн-погоста за 18 млн

В Красноярске приступят к созданию онлайн-погоста за 18 млн
Иллюстрация: Yandex

Определен подрядчик на создание электронной базы захоронений Красноярска. Им стала компания из Сочи.

#НОВОСТИ

Конкурс на создание «цифрового» кладбища выиграла компания «Региональный кадастровый центр», зарегистрированная в Сочи. Именно она займется созданием электронной базы захоронений, куда будут вноситься данные с надгробий: геолокация и фотографии. Также, согласно конкурсной документации, необходимо оцифровать все архивные данные по кладбищам.

Данный проект призван упорядочить земельные участки погостов, оптимизировать их использование и помочь в поиске дополнительных участков для захоронений.

Добавим, стоимость контракта — 18 млн рублей.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Саяно-Шушенская ГЭС открыла береговой водосбросСаяно-Шушенская ГЭС открыла береговой водосброс
  • Евгений Пономарев откроет фуд-корт на СвободномЕвгений Пономарев откроет фуд-корт на Свободном
  • Красноярск запускает четыре авиарейса на югаКрасноярск запускает четыре авиарейса на юга
  • «РУСАЛ» планирует разделиться надвое к лету 2022-го года«РУСАЛ» планирует разделиться надвое к лету 2022-го года
  • Красноярский «Хилтон» получил мировую наградуКрасноярский «Хилтон» получил мировую награду
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.