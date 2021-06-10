Красноярский край оказался вторым в России по количеству опасных для экологии объектов
Всего по стране найдено почти 2 тысячи подобных объектов. Соответствующие подсчеты провело Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
В Красноярском крае обнаружено более 170 объектов накопленного вреда окружающей среде. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минприроды.
Это второй результат по России — больше только в Ставропольском крае (порядка 260). В целом по стране обнаружено более 1 900 подобных территорий.
Что это за объекты и где (конкретно) они расположены, не уточняется. Как и то, что будут делать власти для их ликвидации.
Итоговый перечень объектов, ликвидация которых будет осуществляться в первоочередном порядке, будет сформирован после проведения соответствующей оценки [влияния объектов на здоровье граждан]», — цитирует издание источник в министерстве.