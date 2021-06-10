Красноярский край оказался вторым в России по количеству опасных для экологии объектов

Всего по стране найдено почти 2 тысячи подобных объектов. Соответствующие подсчеты провело Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

В Красноярском крае обнаружено более 170 объектов накопленного вреда окружающей среде. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на Минприроды.

Это второй результат по России — больше только в Ставропольском крае (порядка 260). В целом по стране обнаружено более 1 900 подобных территорий.

Что это за объекты и где (конкретно) они расположены, не уточняется. Как и то, что будут делать власти для их ликвидации.