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Красноярский край оказался вторым в России по количеству опасных для экологии объектов

Красноярский край оказался вторым в России по количеству опасных для экологии объектов
Иллюстрация: pixabay.com

Всего по стране найдено почти 2 тысячи подобных объектов. Соответствующие подсчеты провело Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае обнаружено более 170 объектов накопленного вреда окружающей среде. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минприроды.
 
Это второй результат по России — больше только в Ставропольском крае (порядка 260). В целом по стране обнаружено более 1 900 подобных территорий.
 
Что это за объекты и где (конкретно) они расположены, не уточняется. Как и то, что будут делать власти для их ликвидации. 
Итоговый перечень объектов, ликвидация которых будет осуществляться в первоочередном порядке, будет сформирован после проведения соответствующей оценки [влияния объектов на здоровье граждан]», — цитирует издание источник в министерстве.
Автор: Евгений Волошинский
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