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В музее геологии GEOS открывается выставка «картин» из минералов

В музее геологии GEOS открывается выставка «картин» из минералов
Иллюстрация: музей GEOS

Музей геологии Центральной Сибири приглашает на официальное открытие нового вставочного проекта «Я вижу», построенного на визуализации ассоциативных образов.

#НОВОСТИ

Специалисты музея подобрали экспонаты горных пород и природных соединений, которые имеют свои «копии» среди животных, растений и явлений природы. Гостей выставки ожидают удивительные открытия: реальные пейзажи, цветочные луга, лесные поляны, небосвод, водопады, которые до мелочей повторяются в рисунках минералов.

Сотрудники GEOS полагают, что экспозиция «Я вижу» поможет иначе взглянуть на окружающие каждого привычные вещи.

- В нашей «выставке сравнений» примет участие около 100 минеральных экспонатов и сопровождающих их ассоциативных иллюстраций. - Говорит Ольга Якунина, заведующий выставочным отделом. - Мы считаем, что экспозиция будет интересна всем категориям посетителей без исключения и твердо ставим возрастную отметку «0+». И мы уверены, что каждый найдёт в каменном отражении свои ассоциативные образы и силуэты и с радостью воскликнет: «Точно! Я вижу».

Открытие выставки «Я вижу» состоится 11 июня в 17.00. Запись — по телефону 252-29-46. Количество мест — ограничено.

Выставка «Я вижу» будет действовать до 31 августа. Музей геологии Центральной Сибири ждет вас на Мира, 55 с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, в воскресенье — с 11.00 до 16.00. Посещение музея — только в масках.

 

Автор: Петр Савельев
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