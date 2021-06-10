В музее геологии GEOS открывается выставка «картин» из минералов

Музей геологии Центральной Сибири приглашает на официальное открытие нового вставочного проекта «Я вижу», построенного на визуализации ассоциативных образов.

Специалисты музея подобрали экспонаты горных пород и природных соединений, которые имеют свои «копии» среди животных, растений и явлений природы. Гостей выставки ожидают удивительные открытия: реальные пейзажи, цветочные луга, лесные поляны, небосвод, водопады, которые до мелочей повторяются в рисунках минералов.

Сотрудники GEOS полагают, что экспозиция «Я вижу» поможет иначе взглянуть на окружающие каждого привычные вещи.

- В нашей «выставке сравнений» примет участие около 100 минеральных экспонатов и сопровождающих их ассоциативных иллюстраций. - Говорит Ольга Якунина, заведующий выставочным отделом. - Мы считаем, что экспозиция будет интересна всем категориям посетителей без исключения и твердо ставим возрастную отметку «0+». И мы уверены, что каждый найдёт в каменном отражении свои ассоциативные образы и силуэты и с радостью воскликнет: «Точно! Я вижу».

Открытие выставки «Я вижу» состоится 11 июня в 17.00. Запись — по телефону 252-29-46. Количество мест — ограничено.

Выставка «Я вижу» будет действовать до 31 августа. Музей геологии Центральной Сибири ждет вас на Мира, 55 с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, в воскресенье — с 11.00 до 16.00. Посещение музея — только в масках.