Энергетическая компания «Про-Ток» сменила красноярскую «прописку» на московскую

Как сообщила глава компании Анна Жираткова, теперь основной адрес компании – в Москве, в инновационном центре «Сколково». Резидентом фонда компания стала еще в октябре прошлого года.

Переоформление документов заняло два месяца и сопровождалось рядом организационных трудностей, написала в своем аккаунте Анна Жираткова. В частности, компания потеряла 2,5 миллиона рублей страховых взносов в компенсационный фонд СРО строителей «Енисейский Альянс». Дело в том, что закон не предусматривает в случае миграции юрлица в другой регион «перезачет» отношений между саморегулируемыми организациями. Поэтому «Про-Току» в Москве придется вступать в новую СРО и заново платить взносы.

Анна Жираткова пояснила, что, несмотря на смену юридического адреса, вся производственная деятельность компании останется в Красноярске.

Что касается нашей производственной деятельности, то она остаётся в Красноярске в качестве обособленного подразделения. Вся налоговая региональная база будет перечисляться в бюджет Красноярского края. В бюджет Федерации - федеральные налоги, только теперь через ИФНС города Москвы», - сообщила она.

Компания намерена при поддержке фонда «Сколково» выйти на международный рынок. Недавно «Про-Ток» начал выпуск новой линейки оборудования - электротехнических шкафов с передовой системой климат-контроля, повышенными техническими характеристиками и высокой степенью защиты корпусов, которые позволят эксплуатировать это оборудование в суровых климатических условиях (например, в Арктике). Наладить производство компания смогла на 20-миллионный грант от Фонда содействия инновациям.