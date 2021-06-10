Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.06
72,19
87,80
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Энергетическая компания «Про-Ток» сменила красноярскую «прописку» на московскую

Энергетическая компания «Про-Ток» сменила красноярскую «прописку» на московскую
Иллюстрация: www.facebook.com/anna.zhiratkova

Как сообщила глава компании Анна Жираткова, теперь основной адрес компании – в Москве, в инновационном центре «Сколково». Резидентом фонда компания стала еще в октябре прошлого года.

#НОВОСТИ

Переоформление документов заняло два месяца и сопровождалось рядом организационных трудностей, написала в своем аккаунте Анна Жираткова. В частности, компания потеряла 2,5 миллиона рублей страховых взносов в компенсационный фонд СРО строителей «Енисейский Альянс». Дело в том, что закон не предусматривает в случае миграции юрлица в другой регион «перезачет» отношений между саморегулируемыми организациями. Поэтому «Про-Току» в Москве придется вступать в новую СРО и заново платить взносы.

Анна Жираткова пояснила, что, несмотря на смену юридического адреса, вся производственная деятельность компании останется в Красноярске.

Что касается нашей производственной деятельности, то она остаётся в Красноярске в качестве обособленного подразделения. Вся налоговая региональная база будет перечисляться в бюджет Красноярского края. В бюджет Федерации - федеральные налоги, только теперь через ИФНС города Москвы», - сообщила она.

Компания намерена при поддержке фонда «Сколково» выйти на международный рынок. Недавно «Про-Ток» начал выпуск новой линейки оборудования - электротехнических шкафов с передовой системой климат-контроля, повышенными техническими характеристиками и высокой степенью защиты корпусов, которые позволят эксплуатировать это оборудование в суровых климатических условиях (например, в Арктике). Наладить производство компания смогла на 20-миллионный грант от Фонда содействия инновациям.

 

Автор: Наталья Кобец
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Уровень воды в Енисее: в Кызыле снижается, в Красноярске растетУровень воды в Енисее: в Кызыле снижается, в Красноярске растет
  • Красноярский «Хилтон» получил мировую наградуКрасноярский «Хилтон» получил мировую награду
  • YUSHIN BROTHERS вошел в состав группы Евгения ПономареваYUSHIN BROTHERS вошел в состав группы Евгения Пономарева
  • «Миру — мир»: Пенсионерам следует поторопиться«Миру — мир»: Пенсионерам следует поторопиться
  • Озеро-парк «Октябрьский» около Мясокомбината благоустроят за 9 млн рублейОзеро-парк «Октябрьский» около Мясокомбината благоустроят за 9 млн рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.