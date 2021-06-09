В Красноярске начали производить электротехнические шкафы для сурового климата

Новая линия появилась в арсенале компании «Про-Ток». Оборудование для нее было закуплено на грантовые деньги, полученные от Фонда содействия инновациям в прошлом году.

Красноярская компания «Про-Ток» запустил производство электротехнических шкафов с передовой системой климат-контроля, повышенными техническими характеристиками и высокой степенью защиты корпусов, которые позволят эксплуатировать это оборудование в суровых климатических условиях (например, в Арктике). Об этом сообщили в пресс-службе Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора.

На покупку нового оборудования, его монтаж и приобретение необходимых комплектующих компания потратила порядка 20 млн рублей, которые получила в виде гранта от Фонда содействия инновациям по программе «Коммерциализация» в 2020 году.

На грантовые средства мы приобрели два дополнительных станка ЧПУ для обработки шинных систем. Это позволило нам в 5 раз ускорить этот этап производства», — говорит директор компании «Про-Ток» Анна Жираткова.

Главной особенностью новой продукции «Про-Ток’а» (шкафы Protok Smart, которые предназначены для питания электродвигателей) является ее модульная конструкция, которая позволяет, в случае необходимости, оперативно менять съемные блоки. Также эти устрой тва оборудованы системой контроля климата.

Это делает данное оборудование пригодным для промышленных производств, располагающихся в суровых климатических условиях, где потери от остановки конвейерной линии измеряются миллионами рублей», — говорят в КРИТБИ.

Напомним, что Фонд содействия инновациям на 1 июня 2021 года поддержал еще семь красноярских проектов. В обще сложности компании-победители грантовых конкурсов получат от него 68 млн рублей.