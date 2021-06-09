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В Красноярске начали производить электротехнические шкафы для сурового климата

В Красноярске начали производить электротехнические шкафы для сурового климата
Иллюстрация: КРИТБИ

Новая линия появилась в арсенале компании «Про-Ток». Оборудование для нее было закуплено на грантовые деньги, полученные от Фонда содействия инновациям в прошлом году.

#НОВОСТИ
Красноярская компания «Про-Ток» запустил производство электротехнических шкафов с передовой системой климат-контроля, повышенными техническими характеристиками и высокой степенью защиты корпусов, которые позволят эксплуатировать это оборудование в суровых климатических условиях (например, в Арктике). Об этом сообщили в пресс-службе Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора.
 
На покупку нового оборудования, его монтаж и приобретение необходимых комплектующих компания потратила порядка 20 млн рублей, которые получила в виде гранта от Фонда содействия инновациям по программе «Коммерциализация» в 2020 году.
На грантовые средства мы приобрели два дополнительных станка ЧПУ для обработки шинных систем. Это позволило нам в 5 раз ускорить этот этап производства», — говорит директор компании «Про-Ток» Анна Жираткова.
Главной особенностью новой продукции «Про-Ток’а» (шкафы Protok Smart, которые предназначены для питания электродвигателей) является ее модульная конструкция, которая позволяет, в случае необходимости, оперативно менять съемные блоки. Также эти устрой тва оборудованы системой контроля климата.
Это делает данное оборудование пригодным для промышленных производств, располагающихся в суровых климатических условиях, где потери от остановки конвейерной линии измеряются миллионами рублей», — говорят в КРИТБИ.
Напомним, что Фонд содействия инновациям на 1 июня 2021 года поддержал еще семь красноярских проектов. В обще сложности компании-победители грантовых конкурсов получат от него 68 млн рублей.
 
Плюс к этому, в крае продолжается прием заявок на участие еще в четырех подобных конкурсах.
Автор: Петр Савельев
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