Красноярская компания стала резидентом «Сколково»

Энергетическая компания Pro-Tok, которая изготавливает электрооборудование, вошла в список резидентов Фонда «Сколково». Благодаря поддержке фонда компания рассчитывает выйти на международный рынок.

Как рассказала DK.ru директор компании Анна Жираткова, ее знакомство с фондом состоялось весной, в ходе красноярского этапа конкурса стартапов, который проходил в рамках международного форума Open Innovations. Pro-Tok стал партнером конкурса. Специалисты «Сколково», ознакомившись с инновационными разработками ProTok порекомендовали оформить заявку, чтобы получить поддержку фонда.

Для таких продуктов, как наш новый термошкаф с улучшенными эксплуатационными характеристиками, у фонда есть программа взаимодействия с корпорациями, которая помогает внедрять новые технологии на реальные производства. Кроме того, «Сколково» оказывает поддержку в международных переговорах, касающихся экспортоориентированных товаров», - пояснила Анна Жираткова.

Сейчас Pro-Tok занимается сертификацией своей продукции по двум мировым стандартам, чтобы представить разработки на внешнем рынке.

Самое главное в том, что мы стали резидентами «Сколково» - это возможность использовать передовой опыт и коммерциализировать его», - говорит Анна Жираткова.

Любопытно, что заявку красноярцев в фонде одобрили с первого раза.