В Красноярском крае наметилась третья волна коронавируса

Кривые заболеваемости и выздоровления снова начали отдаляться друг от друга. Власти призываются население и руководство территорий активизироваться в направлении вакцинации.

В Красноярском крае стали заметны предпосылки для развития третей волны пандемии COVID-19. Об этом на IX съезде депутатов региона заявил его глава Александр Усс, сообщаем местный опершатаб.

В чем именно состоят эти предпосылки губернатор не пояснил. Но данные на сайте оперативного штаба, говорят о том, что заболеваемость в крае превышает темпы выздоровления. Так, 10 июня 2021 года в регионе было зарегистрирован 101 новый случай заболевания, выздоровело же лишь 85 человек. В целом же с начала месяца дельта между этими двумя кривыми варьировалась между 12 и 23 — примерна такой же она была в апреле и мае. Правда, край вчера опять оказался в числе лидеров по заболеваемости в РФ.

Губернатор Усс отметил: чтобы не допустить резкого всплеска, нужно активно заниматься вакцинацией.

Перед нами стоит задача привить к осени более трети населения края. Есть города и районы, где вакцина расходится сразу же. Но знаю и такие муниципалитеты, где происходит не так. Этого быть не должно. Руководителям территорий нужно развеивать пугающие мифы, показывать личный пример», — сказал он на съезде.

Добавим, что больше всего новых случаев заболевания COVID-19 в Красноярском крае фиксируется в крупных населенных пунктах — в частности Красноярске, Норильске и Ачинске (на 10 июня это 46, 11 и 6 случаев соответственно).