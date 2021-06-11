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В Красноярском крае наметилась третья волна коронавируса

В Красноярском крае наметилась третья волна коронавируса
Иллюстрация: pixabay.com

Кривые заболеваемости и выздоровления снова начали отдаляться друг от друга. Власти призываются население и руководство территорий активизироваться в направлении вакцинации.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае стали заметны предпосылки для развития третей волны пандемии COVID-19. Об этом на IX съезде депутатов региона заявил его глава Александр Усс, сообщаем местный опершатаб.
 
В чем именно состоят эти предпосылки губернатор не пояснил. Но данные на сайте оперативного штаба, говорят о том, что заболеваемость в крае превышает темпы выздоровления. Так, 10 июня 2021 года в регионе было зарегистрирован 101 новый случай заболевания, выздоровело же лишь 85 человек. В целом же с начала месяца дельта между этими двумя кривыми варьировалась между 12 и 23 — примерна такой же она была в апреле и мае. Правда, край вчера опять оказался в числе лидеров по заболеваемости в РФ.
 
В Красноярском крае наметилась третья волна коронавируса 1
 
Губернатор Усс отметил: чтобы не допустить резкого всплеска, нужно активно заниматься вакцинацией.
Перед нами стоит задача привить к осени более трети населения края. Есть города и районы, где вакцина расходится сразу же. Но знаю и такие муниципалитеты, где происходит не так. Этого быть не должно. Руководителям территорий нужно развеивать пугающие мифы, показывать личный пример», — сказал он на съезде.
Добавим, что больше всего новых случаев заболевания COVID-19 в Красноярском крае фиксируется в крупных населенных пунктах — в частности Красноярске, Норильске и Ачинске (на 10 июня это 46, 11 и 6 случаев соответственно).
Автор: Евгений Волошинский
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