На мероприятии недавно возникшее объединение сетевых ритейлеров презентует свою закупочную стратегию, а также ассортиментную и маркетинговую политику.

Объединение ритейлеров «Восточный союз» проведет конференцию для поставщиков. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, что под вывеской «Восточного союза» в начале мая объединились три торговые сети Сибири и Дальнего Востока: красноярская «Красный Яр», «Слата» из Иркутска и «ДВ Невада» из Хабаровска. Одной из главных задач этого шага является централизация закупок, а также стратегии в области категорийного менеджмента, маркетинга и прочих аспектов современной розницы.

Этим вопросам и будет посвящена конференция.

Грамотная работа с поставщиками во многом определяет успех нашего проекта, мы с самого начала делаем ставку на прямой честный диалог с коллегами», — говорит генеральный директор «Восточного союза» Ольга Наумова.

В ходе конференции участникам будут презентованы общая стратегия и подходы к организации работы холдинга, политика формирование цепочек поставок, планы по развитию хабов и т.д.

Пройдет мероприятие 16 июня 2021 года в отеле Sheraton в Шереметьево (Москва, Международное шоссе, 28Б, стр. 5,). Начало в 9:00. Предполагается также онлайн-формат.

Желающим принять участие нужно заполнить форму аккредитации до 15 июня и дождаться ответа организаторов.

Как рассказали DK.RU в пресс-службе «Красного Яра», компания не собирается отказываться от работы с уже действующими поставщиками, но будет стремиться к прямым контрактам с крупными производителями, для закупок у которых ранее ей не хватало сбытовой мощности.