В Красноярске 11 тысяч человек посетили фестиваль «Блогеры России»

По всей стране фестиваль посетили 50 тысяч человек. Мероприятие было посвящено Дню России и Международному дню блогера, и стало первым за последний год масштабным молодежным фестивалем.

Организаторы сообщают о 47,5 тыс. участников — во Владивостоке фестиваль посетили 2700 человек, в Красноярске — 11000, в Ростове-на-Дону — 3000, в Санкт-Петербурге — 8500, в Екатеринбурге — 11500, в Сочи — 10800.

На площадках в разных городах выборочно выступали популярные у молодежи персонажи — рэпер Тимати (Тимур Юнусов), Егор Шип, Женя Ершов и Катя Адушкина.

В рамках события с поклонниками встретились такие блогеры как Карина Кросс, ХАБИБ, Муха Биттуев, Амина Tenderlybae, Никита Левинский и Эсмеральда, Любятинка, Олег Романенко, Серго и Каха и другие. Они провели автограф-сессии, ответили на вопросы участников фестиваля и устроили розыгрыши призов.

Справка

«Блогеры России» – масштабный фестиваль, приуроченный ко Дню России и Международному дню блогера. Впервые он прошел в 2018 году в Москве, в 2019 году охватил три города — Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, а в этом году проходит сразу в шести городах России.

По теме