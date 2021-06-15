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«Не заземлили газовоз»: в Новосибирске взорвалась и сгорела автозаправочная станция

«Не заземлили газовоз»: в Новосибирске взорвалась и сгорела автозаправочная станция
Иллюстрация: 54.mchs.gov.ru

Из-за ошибки, допущенной при сливе топлива, на АГЗС произошел взрыв. На тушение пожара ушло почти восемь часов. Пострадало более 30 человек, треть из которых находится в тяжелом состоянии.

#НОВОСТИ
 
На автогазозаправочной станции Новосибирска взорвались цистерны с топливо, в результате чего произошел пожар. Об этом сообщили в местном управлении МЧС.
 
Это случилось на Гусинобородском шоссе Новосибирска в 18:03 минуты. По данным РБК, со слов первого замначальника регионального ГУ МЧС Евгения Лебедева, из-за ошибки при сливе топлива (не заземлили газовоз) в емкость заправки, произошла разгерметизация, а после этого взрыв и возгорание. По свидетельствам очевидцев, столб пламени в момент взрыва взметнулся выше 24-этажных домов.
 
 
Пожарные прибыли на место через семь минут. Но локализовать возгорание удалось лишь в 19:59, ликвидировать открытое горение — в 21:03, а полностью потушить — в 01:48. К борьбе с огнем в общей сложности было привлечено 229 человек и 49 единиц техники, из которых 113 человек и 23 единиц техники от МЧС.
Ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов», — рассказали в МЧС.
По данным ТАСС, в пожаре пострадало 35 человек, 20 из которых получили ожоги и были госпитализированы (остальным помощь оказали на месте). Состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое.
 
Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
 
Автор: Петр Савельев
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