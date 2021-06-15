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Капитан ФК «Енисей» Александр Харитонов покидает команду

Капитан ФК «Енисей» Александр Харитонов покидает команду
Иллюстрация: ФК "Енисей"

Контракт Харитонова с клубом завершился 14 июня. За свою карьеру Харитонов провел 440 игр, где забил 39 голов. В Красноярске он отыграл восемь сезонов.

#НОВОСТИ

Харитонов дебютировал в 17-летнем возрасте в красноярском «Металлурге» в первом дивизионе, через два года перешел в «Томь», вместе с клубом вышел в Премьер-лигу. Молодой игрок привлек внимание тренеров подмосковного «Сатурна» и молодежной сборной России, за которую он сыграл четыре матча. В карьере Харитонова были также «Химки», «Волга», «Сибирь». В родном Красноярске Харитонов провел восемь сезонов. Всего за «Металлург» и «Енисей» он сыграл 143 матча, забил 12 голов, включая чемпионаты и Кубок России.

4 апреля Александру Харитонову исполнилось 38 лет.

Ты пришёл в команду, когда многие болельщики ещё не родились... Мы помним, как рукоплескал Центральный стадион твоему первому голу! Юные футболисты брали с тебя пример! Твоей игрой восхищались в Подмосковье, Раменском, Томске, Нижнем Новгороде и Новосибирске! Для партнёров ты стал настоящим вожаком! Отдельный респект за Премьер-Лигу! Это было незабываемо! Спасибо за эти 20 лет, Капитан!», - так команда попрощалась с одним из лучших игроков.

 

Автор: Петр Савельев
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