Капитан ФК «Енисей» Александр Харитонов покидает команду

Контракт Харитонова с клубом завершился 14 июня. За свою карьеру Харитонов провел 440 игр, где забил 39 голов. В Красноярске он отыграл восемь сезонов.

Харитонов дебютировал в 17-летнем возрасте в красноярском «Металлурге» в первом дивизионе, через два года перешел в «Томь», вместе с клубом вышел в Премьер-лигу. Молодой игрок привлек внимание тренеров подмосковного «Сатурна» и молодежной сборной России, за которую он сыграл четыре матча. В карьере Харитонова были также «Химки», «Волга», «Сибирь». В родном Красноярске Харитонов провел восемь сезонов. Всего за «Металлург» и «Енисей» он сыграл 143 матча, забил 12 голов, включая чемпионаты и Кубок России.

4 апреля Александру Харитонову исполнилось 38 лет.