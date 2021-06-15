Что читать? 9 главных книг июня с Марией Райдер

Книжный сомелье Мария Райдер рассказывает о книгах издательства «Манн, Иванов и Фербер». И с удовольствием представляет новинки июня-2021 - с пользой для бизнеса и для души.

Книги для руководителей и предпринимателей, которые смотрят в будущее и находят в нем возможности для развития. Для тех, кто интересуется развитием технологий и бизнес-процессов. Для всех, кто интересуется будущим человечества.

Михаил Алистер

Сверхпродуктивность: 20 инструментов для планирования жизни и быстрого достижения целей

Эта книга поможет вам перестать буксовать, действовать наобум и работать вхолостую. Вы научитесь расставлять приоритеты, выбирать только рентабельные задачи, жить по тайм-менеджменту, эффективно управлять рабочими и личными проектами. И главное — сможете достичь баланса. Это реально. Михаил Алистер суммирует свой профессиональный и личный опыт, который он обрел, отказавшись плыть по течению и взяв судьбу в свои руки. Живо и ярко он рассказывает о том, как шел к максимальной продуктивности, как учился преодолевать себя и с какими проблемами сталкивался на этом пути. К жизни автор относится как к проекту: берет мечту, превращает ее в цель, делит на задачи и добивается своего. Составляет глобальный план, расставляет приоритеты, пишет расписание на каждый день, действует по плану, измеряет результаты, корректирует план и снова принимается за реализацию. Всё поддается планированию и измерению. Даже отдых и состояние счастья — такой же проект, и его можно превратить в бизнес-процесс. Михаил Алистер показывает, как грамотное управление помогает перевести свою жизнь на новые рельсы и проложить их туда, куда вы мечтаете. В книге он раскрывает секреты успешного планирования своей жизни и поддержания высокой продуктивности. Вы научитесь видеть жизнь как проект, подходить к нему с задачами, стратегией, показателями, чек-листами, целевым обучением, аналитикой. И тогда вы сможете реализовать всё, о чем мечтаете.

Павел Бабяк и Роберт Хаэр

Змеи в костюмах: как защититься от психопатов на работе

Книга о психопатах на работе, их деструктивном поведении и стратегиях противостояния им. Все чаще именно впечатление лидера команды и других участников оказывается важнее реальных показателей. Это создает благоприятную среду для процветания офисных хищников, которые обладают своеобразным шармом и навыками манипуляций. Они способны принимать сложные решения, прекрасно контролируют эмоции и не теряются в трудных ситуациях. Поначалу коллеги даже не замечают их деструктивного поведения. А зря. Эта книга поможет вам вовремя распознать токсичного коллегу, подчиненного, руководителя и не пострадать от его действий. Вы научитесь не только идентифицировать психопатов по их характерным чертам, стратегиям поведения, методам управления жертвами и мотивации, но и найдете свой способ защиты.

Эрлинг Кагге

Прогулка: самый простой источник радости и смысла

Зачем мы ходим? Откуда идем и куда направляемся? У каждого из нас есть свой ответ на этот вопрос. Возможно, это слепая вера в то, что движение — жизнь. Или знание, что когда человек много ходит, его память становится острее, артериальное давление снижается, а иммунная система укрепляется. Автор этой книги считает, что ходьба — это нечто гораздо большее, чем список преимуществ, которые перечисляются специалистами и поклонниками здорового образа жизни. Свой путь, который был длинным в прямом и переносном смысле, он и описывает в этой книге. Темп современной жизни слишком высок. А пешие прогулки и походы — дело неспешное и зачастую утомительное. Но это, пожалуй, одно из самых естественных занятий, которые всем доступны. И дело не только в здоровье. Впуская в свою жизнь некоторые не совсем удобные вещи, вы словно привносите в нее дополнительное измерение.

Дэниел Левитин

Счастливое старение: рекомендации нейробиолога о том, как жить долго и хорошо

Основываясь на данных нейронауки, Дэниел Левитин делится советами о том, как можно изменить мозг и мышление, чтобы максимально повысить удовлетворенность жизнью и наполнить ее смыслом в почтенном возрасте. Он пишет о том, как продлить период активной полноценной жизни и показывает, что даже незначительные изменения приносят большую пользу. Прочитав эту книгу, вы сможете использовать полученные знания, чтобы заранее определить предстоящие перемены (как положительные, так и отрицательные) и подготовиться к ним на любом этапе жизненного пути. Начинать изменения никогда не поздно!

Филипп Гузенюк

Счастье в деятельности Ход котом: от работы-тюрьмы к работе-мечте

Вдохновляющая книга, которая поможет найти удовольствие в работе. Под обложкой — практики, инструменты, дорожная карта поиска себя и личная история автора, который прошел путь от ненавистной работы к состоянию потока. А теперь помогает людям и компаниям проходить трансформационные изменения. Филипп не понаслышке знает, что такое счастье и как его достичь. В своей книге он рассказывает, как использовать карту «Пути Героя» Джозефа Кемпбелла для поиска работы мечты. Как выбраться из ямы комфортного дискомфорта, найти точку опоры в своей повседневности и прийти к счастью в своем деле. Согласно исследованиям, счастье на работе только на 10% зависит от внешних условий (размера зарплаты, задач, начальника, атмосферы в коллективе и так далее). На 90% счастье зависит от внутреннего отношения к работе. Эта книга поможет прислушаться к себе, понять, что ты хочешь, и перестроить свое отношение к работе. Испытывать радость от работы — значит быть собой, уверен автор. Книга поможет найти работу мечты, а значит и себя, обрести смысл и опору в своей профессиональной деятельности и станет проводником к вдохновению и счастью. Бонус для слушателей аудиоформата: дополнительные практики.

Пакчок Ринпоче и Эррик Соломон

Осознанное счастье Путь к гармонии с собой и миром

Восточный духовный учитель и его западный ученик написали эту книгу для тех, кто чувствует себя усталым и несчастным, постоянно встревожен или раздражен. Авторы описали несколько наиболее глубоких буддийских идей о том, как найти счастье в повседневной жизни, в том числе через медитацию. Если вы начали изучать буддизм или просто учитесь находить равновесие и счастье в повседневности, то это идеальная книга для погружения. В ней прекрасно все: лаконичность и образность изложения, личные истории авторов (в некоторых вы узнаете себя), понятные объяснения. И кроме того, она просто красива.

Дэйв Эспри

Меняя правила Что помогает лидерам, новаторам и неординарным личностям побеждать

Представьте, что 450 успешных, выдающихся людей согласились по очереди встретиться с вами лично и поговорить. Скорее всего, вы бы захотели узнать, какие секреты и принципы помогают им добиваться впечатляющих результатов в разных сферах жизни. Дэйв Эспри именно это и сделал. Он взял интервью у лучших из лучших в разных профессиях, причем некоторые из его собеседников были первопроходцами в своих сферах деятельности: смелые исследователи, чьи идеи шли вразрез с основными направлениями научной мысли, знаменитые спортсмены, биохимики и врачи-новаторы, нашедшие новые способы борьбы с болезнями, лидеры в индустрии личностного роста, а еще писатели, художники, яркие представители делового мира и многие другие, кто мог поделиться чем-то важным и полезным. Затем он проанализировал все советы и идеи и сформулировал 46 правил, с помощью которых можно стать умнее, быстрее и счастливее. В своей книге он предлагает схему, позволяющую достичь многого в тех делах и направлениях, которые по душе лично вам.

Итан Кросс

Внутренний голос: почему мы говорим с собой и как это на нас влияет

Известный психолог объясняет, какую силу имеет наш внутренний голос, что наука говорит о беседах с самими собой и как мы можем влиять на эти «диалоги», чтобы становиться счастливее, умнее и эффективнее. Скажите кому-нибудь, что вы разговариваете сами с собой — и прослывете чудаком. Но правда в том, что у всех нас есть голос в голове. Наш внутренний голос помогает двигаться к целям, избегать ошибок и радоваться счастливым моментам жизни. Но он может стать и нашим врагом, укоряя за ошибки и напоминая о конфузах. Еще до того, как мы это осознали, наши мысли захватывает внутренний критик, порождая негативную и вредную болтовню. Как это происходит? Почему этот голос возникает? И как нам контролировать его? Явление «внутреннего голоса» двадцать лет изучал один из ведущих экспертов в теме Итан Кросс, чтобы найти ответы на эти вопросы. В своей книге он показывает всю силу внутреннего голоса и рассказывает, как на практике использовать его себе во благо. Инструменты для этого зачастую у нас под рукой — это слова, которые мы используем, отношения, в которых мы участвуем, дневники, которые мы ведем, беседы с близкими, культура, окружающая нас. Эта книга с твердым научным обоснованием, захватывающими историями из жизни и конкретными инструментами изменит то, как вы разговариваете с собой. И поможет стать счастливее, умнее и продуктивнее.

Питер Диамандис и Стивен Котлер

Будущее быстрее, чем вы думаете: как технологии меняют бизнес, промышленность и нашу жизнь

Прогноз развития современных технологий и их конвергенции в ближайшие десятилетия от авторов бестселлера «Изобилие» Питера Диамандиса и научного журналиста Стивена Котлера. Это книга о том, как одни современные технологии (например, искусственный интеллект), соединяясь с другими (например, с дополненной реальностью), в корне преображают и переписывают по новым правилам работу промышленности, розничную торговлю, рекламу, индустрию развлечений, образование и многие другие сферы нашей жизни. Причем этот процесс идет экспоненциально нарастающими темпами, придавая турбоускорение как темпам перемен в мире, так и их масштабам. Сегодня практически все ведущие отрасли стоят на пороге полного преображения. Перед предпринимателями, новаторами, лидерами и всеми, кто сумеет рассмотреть и поймать этот тренд, открываются ранее невиданные возможности. И это будущее ближе, чем мы думаем. Авторы разбирают наиболее общие тренды и их преобразующее воздействие на бизнес, промышленность и нашу жизнь. Так что пристегните ремни и приготовьтесь, вас ожидает головокружительная гонка.

Информация предоставлена издательством «Манн, Иванов и Фербер».