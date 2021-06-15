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«Мы не стали послушными»: члены Общественной палаты высказались против поправок

«Мы не стали послушными»: члены Общественной палаты высказались против поправок
Иллюстрация: Yandex

На сессии Городского совета Красноярска обсудят изменения в Положение о работе Общественной палаты. Общественники считают их посягательством на независимость.

#НОВОСТИ

В повестку сессии Горсовета внесен вопрос о  проекте решения Красноярского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Красноярского городского Совета депутатов от 11.03.2015 № 7-103 «Об утверждении Положения об Общественной палате города Красноярска» (от 01.06.2021 № 61-пр). По словам члена Общественной палаты Геннадия Торгунакова, планируемые изменения могут сделать общественников более зависимыми и менее критичными к действиям власти.

Среди изменений — предлагаемые новые правила формирования пула общественников. В настоящее время в Общественную палату входит 28 человек. Из них 7 кандидатур предлагает Глава города, 7 Городской совет и этот состав выбирает еще 14 человек. Предлагается выдвигать от мэра и депутатов по 5 человек и выбирать еще пять.

То есть независимых общественников будет априори меньше», — говорит Геннадий Торгунаков.

Также будет обсуждаться некая форма отчетности каждого члена Общественной палаты перед депутатами.

Данная «новелла» противоречит целям и задачам Общественной палаты и принципам ее работы. Общественная палата — совещательный орган, куда входят неравнодушные граждане — представители общественных объединений и организаций, для того, чтобы помогать в решении вопросов в области соблюдения конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, проживающих на территории Красноярска. Вторая важная задача Палаты — создание механизма общественного контроля в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 212-ФЗ). Но предлагаемые поправки переворачивают Положение о Палате с ног на голову. Депутаты и чиновники хотят сами контролировать общественников. Если эти нововведения будут приняты, о какой-то независимости Палаты больше говорить не придется», — считает Геннадий Торгунаков.

По мнению Андрея Болсуновского, члена Общественной палаты, принятие поправок в Положение об Общественной палате говорит о том, что «общественников не удалось сделать послушными»

Сделать ручной Общественную Палату так и не удалось. Это же надо так бояться общественности, другим я даже и объяснить не могу такие телодвижения. Так бы на письма и запросы отвечали стремительно… А то уже через прокуратуру понуждаем…» — написал Болсуновский в своем аккаунте в Фейсбуке.

Автор: Петр Савельев
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