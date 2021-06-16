В Красноярске открывается выставка «Земля в иллюминаторе»

Экспозиция приурочена к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина и начнет свою работу на площадке МВДЦ «Сибирь» 18 июня в 16.00 часов. Выставка уже проехала несколько городов России.

«Земля в иллюминаторе» - это подборка фотографий, сделанных российскими космонавтами с борта станций «Мир» и МКС, авторы снимков – Федор Юрчихин, Сергей Рязанский, Михаил Тюрин, Олег Артемьев, а также самый первый «космический фотограф» - космонавт №2 Герман Титов. Работы выполнены с применением специальной фотобумаги и 3D стерео-вариоизображения. На них можно увидеть практически все уголки мира, а также работу экипажей на орбите, подготовку к полету на земле и быт на космической станции.

Фото Сергея Рязанского

Фотоэкспозиция уже побывала в Москве, Калуге, Железногорске, Барнауле и селе Полковниково — родине Германа Титова. Теперь ознакомиться с редкими космическими кадрами могут и красноярцы.

Выставка проводится под эгидой госкорпорации «Роскосмос», Красноярского регионального отделения Союза машиностроителей России, партнеры выставки - «Промсвязьбанк», Ассоциация музеев космонавтики, Российский государственный архив научно-технической документации и Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова.