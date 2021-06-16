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В «Планете» открыли прививочный кабинет для вакцинации

В «Планете» открыли прививочный кабинет для вакцинации
Иллюстрация: krskstate.ru

Работать он будет шесть дней в неделю Здесь можно будет поставить как первую, так и вторую дозу вакцины. В будущем в Красноярске появится еще несколько таких кабинетов.

#НОВОСТИ
Первый в Красноярске внебольничный пункт вакцинации от COVID-19 открылся в ТРЦ «Планета», сообщали в краевом правительстве.
 
Расположен он на втором этаже торгово-развлекательного комплекса, недалеко от парка развлечений «Космик». График работы: с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме воскресенья.
Здесь можно будет поставить как первую прививку, так и вторую — через 21 день. Заранее записывать не надо — нужны лишь паспорт и СНИСЛ», — говорят в правительстве.
В скором времени подобный пункт появится на Ж/Д вокзале и в одном из правобережных ТРЦ (каком именно, не сообщают).

Отметим, что внебольничные пункты вакцинации показали свою эффективность в других городах. Первыми их открыла Москва – в центрах «Мои документы», крупных ТЦ и в специальных быстровозводимых павильонах «Здоровая Москва». Практика прививок в торговых центрах внедрена и в Новосибирске. Как отмечают жители многих городов России, сейчас в поликлиниках и прививочных пунктах многих городов выстроились очереди на вакцинацию: люди стремятся привиться, опасаясь третьей волны коронавируса.

 

 

Автор: Петр Савельев
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