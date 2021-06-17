Опрос: Названы самые красивые профессии

Социологи провели опрос: в каких профессиях работают самые красивые люди по мнению россиян, — сообщает сервис Работа.ру.

В исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

1 место

Наиболее привлекательными россияне считают артистов — 34% опрошенных.

2 место

25% респондентов отметили внешнюю привлекательность врачей.

3 место

Для 23% участников исследования самыми красивыми показались спортсмены.

В топ-5 самых привлекательных профессий также вошли летчики (19%) и учителя (16%).

При этом рейтинги мужчин и женщин отличаются.

Женщины поставили на второе место по красоте летчиков — 24% против 14% у мужчин. Также женщины считают дипломатов более привлекательными, чем учителей.