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Опрос: Названы самые красивые профессии

Опрос: Названы самые красивые профессии
Иллюстрация: инфоблог.рф

Социологи провели опрос: в каких профессиях работают самые красивые люди по мнению россиян, — сообщает сервис Работа.ру.

#НОВОСТИ

В исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

1 место

Наиболее привлекательными россияне считают артистов — 34% опрошенных.

2 место

25% респондентов отметили внешнюю привлекательность врачей.

3 место

Для 23% участников исследования самыми красивыми показались спортсмены.

В топ-5 самых привлекательных профессий также вошли летчики (19%) и учителя (16%).

При этом рейтинги мужчин и женщин отличаются.

Женщины поставили на второе место по красоте летчиков — 24% против 14% у мужчин. Также женщины считают дипломатов более привлекательными, чем учителей.

 

В среднем по РФ

Мужчины

Женщины

Артисты

34%

27%

40%

Врачи

25%

26%

23%

Спортсмены

23%

23%

23%

Летчики

19%

14%

24%

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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