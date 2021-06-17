Опрос: Названы самые красивые профессии
Социологи провели опрос: в каких профессиях работают самые красивые люди по мнению россиян, — сообщает сервис Работа.ру.
В исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.
1 место
Наиболее привлекательными россияне считают артистов — 34% опрошенных.
2 место
25% респондентов отметили внешнюю привлекательность врачей.
3 место
Для 23% участников исследования самыми красивыми показались спортсмены.
В топ-5 самых привлекательных профессий также вошли летчики (19%) и учителя (16%).
При этом рейтинги мужчин и женщин отличаются.
Женщины поставили на второе место по красоте летчиков — 24% против 14% у мужчин. Также женщины считают дипломатов более привлекательными, чем учителей.
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В среднем по РФ
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Мужчины
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Женщины
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Артисты
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34%
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27%
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40%
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Врачи
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25%
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26%
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23%
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Спортсмены
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23%
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23%
|
23%
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Летчики
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19%
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14%
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24%