«Вынашивала как ребенка»: вышла в свет книга Татьяны Андреевой

Основатель сети образовательных центров «УМКА» Татьяна Андреева приглашает на презентацию своей первой книги.

Татьяна Андреева написала книгу «Образовательные чудеса и стратегии», в которой обобщила свой жизненный и предпринимательский опыт. По словам Татьяны, книга писалась 9 месяцев, вынашивалась как дитя.

Прошлым летом я начала с того, что написала идею книги: «Это будет полифония из разных линий: мое материнство и непростая история воспитания своих детей с параллельным развитием сюжета о росте компании «Умка». Ещё две линии будут рассказывать о клиентских кейсах с детьми разных возрастов и о сотрудниках. Книга будет интерактивная, с заданиями после каждой главы. Включу туда самые яркие фото событий для радости». Все так и получилось!», — написала Татьяна Андреева на своей странице в Фейсбуке.

Презентация книги и автограф-сессия состоится 21 июня в 18.00 в музее-усадьбе Г.В Юдина, по адресу: Красноярск ул. Мелькомбинатская 2/1

Место было выбрано не случайно. Ведь Юдин — известный меценат, книгоиздатель и собиратель книг. Его история увлекает и вызывает уважение. Перед презентацией состоится небольшая экскурсия по музею», — рассказывает Татьяна Андреева.

Во время презентации автор расскажет о своей книге, познакомит с ее героями, ответит на вопросы и с удовольствием даст автограф первым читателям. Приобрести книгу для родителей и руководителей можно будет прямо на встрече.

Чтобы стать участником презентации книги, необходимо зарегистрироваться здесь.