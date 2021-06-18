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Магазины «Рыба пила» стали экологичными

Магазины «Рыба пила» стали экологичными
Иллюстрация: pixabay.com

Основатель сети Светлана Буриченко призвала покупателей поддержать хотя бы самые доступные экологические инициативы, чтобы сохранить Землю чистой для детей и внуков.

#НОВОСТИ

Теперь внутри магазинов установлены емкости для сбора батареек и чистых пластиковых крышек, а покупки собирают только в бумажные крафт-пакеты.

Кроме того, основное производство сети теперь полностью сортирует мусор: во дворе домов по Свободному, 28, 30, 32 установлены контейнеры для раздельного сбора пластика и стекла.

Такое решение Светлана Буриченко объяснила желанием, чтобы ее дочь Николь и другие дети жили на чистой планете, и призвала клиентов сети и коллег-предпринимателей присоединиться.

 

 

Автор: Петр Савельев
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