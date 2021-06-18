Красноярские эксперты рассказали о будущем льготной ипотеки

Президент РФ Владимир Путин одобрил продление программы льготной ипотеки с господдержкой еще на год. Правда, условия программы будут изменены: процентная ставка чуть выше, а суммы кредитов чуть ниже.

DK.ru выяснил у красноярских экспертов в сфере недвижимости и кредитования, как они оценивают перспективы реализации этой программы.

Ирина Одинец,

директор по продажам ГСК «Арбан»

Условия ипотеки, очевидно, для участников рынка ухудшились. И дело даже не в изменении процента, а в большей степени – в уменьшении возможного кредита в два раза: с 6 миллионов до трёх. Конечно, в таких условиях спрос и цены на рынке новостроек законсервируются.

Переформатированная ипотека останется актуальной для покупателей малогабаритных квартир и квартир стоимостью до 3,5-4 млн. Для семей с маленькими детьми выбор очевиден в сторону семейной ипотеки, где сумма кредита для регионов 6 млн и ставка 6%. У нас в портфеле есть хорошие предложения для обеих групп населения, поэтому мы уверены, что существенно переформатирование ипотеки на продажах не скажется.

Хотелось бы от регуляторов рынка ипотечные предложения для ещё более узких категорий граждан, чтобы и у тех, кто не подходит под условия семейной ипотеки, тоже была возможность приобрести просторную квартиру на льготных условиях.

Наталья Потапова,

управляющий банком «Открытие» в Красноярском крае

Изменения условий льготной ипотеки красноярцы, на мой взгляд, не особо ощутят. Клиенты в большинстве своем берут кредит на покупку квартиры в нашем регионе до 2,5 миллионов рублей. Поэтому снижение предельной суммы, которую можно взять по госпрограмме, до 3 миллионов пройдет мимо нас. А вот Москва и Питер, да и другие крупные города на западе страны, где средний размер ипотечного кредита значительно выше, «выпадут» из программы.

Повышение ставки с 6,5% до 7% - это не та разница, когда надо кричать «Караул, грабят!». К тому же, как показывает опыт еще действующей льготной ипотеки, многие банки снизили ставку. Мы кредитуем сейчас под 5,59%. И есть застройщики, которые субсидируют ставку на 2-4 процента. Думаю, что такие программы будут продолжены.

В целом продление льготной ипотеки несколько смягчит переход к обычным правилам. 7% в принципе соответствует тому движению рынка, которое банки уже сделали. Однако необходимо усиливать меры по наращиванию предложения новостроек, иначе подогретый спрос и рост стоимости стройматериалов могут привести к дальнейшему и более быстрому подорожанию жилья.

Продление программы не повлечет за собой создания так называемого пузыря на рынке ипотечного кредитования. Я об этом много раз говорила. Сейчас средние темпы роста ипотеки за 20%, это правда. Но все банки ожидали, что в июне будет просто бешеный спрос, как это бывает, когда какая-то программа заканчивается. Этого не случилось. И сейчас, и в дальнейшем будет более плавное движение.

Денис Каморников,

руководитель департамента аналитики, маркетинга и рекламы ГК «Монолитхолдинг»

Продление периода действия льготной ипотечной ставки ещё на год может положительным образом сказаться на покупателях недвижимости. Ещё большее количество людей получат возможность приобрести квартиру на более выгодных условиях, чем при стандартной программе ипотечного кредитования, несмотря на увеличение процентной ставки до 7% и снижение максимальной суммы кредита до 3 млн рублей.

Но на наш взгляд, более действенной мерой стало расширение программы семейной ипотеки – теперь она распространяется на все семьи, где есть хотя бы один ребёнок, рожденный после 1 января 2018 года. Они смогут получить до 6 млн рублей на приобретение недвижимости под 6% годовых, что делает более доступными семейные квартиры.

При этом нельзя быть уверенным в том, что строительный рынок не отреагирует на эти новости очередным повышением стоимости материалов, что повлечет за собой увеличение цены квадратного метра. Кроме того, не стоит ожидать, что эти меры будут востребованы также, как изначально объявленная ипотека с господдержкой. Думаем, что пик программы пришёлся на период с сентября 2020 по январь 2021 года, и подобной покупательской активности ждать не стоит.

Анастасия Ермилова,

ипотечный брокер

Несмотря на то, что по программе ипотеки с господдержкой анонсирована более высокая ставка – 7%, а не 6,5%, как раньше, думаю, что банки будут предлагать более выгодные условия. Это конкурентный рынок, кредитные организации борются за покупателя, и, например, минимальная ставка по программе ипотеки с господдержкой на старых условиях – 5,15%.

Гораздо больше повлияет на рынок снижение максимальной суммы кредита до 3 млн рублей. Тем не менее, тенденция обозначена четко: государство готово субсидировать первичный рынок, на вторичное жилье ставки по кредитам будут расти. Тем более что Центробанк снова повысил ключевую ставку, что было ожидаемо. Уже к осени мы ждем рынок на уровне 9%.

В целом первичное, новое и строящееся жилье будет дорожать, а цены на вторичку станут меняться в меньшей степени. При этом мы понимаем, что вторичка вторичке рознь, поэтому спрос и предложение будет меняться на разные типы жилья по-разному.