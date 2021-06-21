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Красноярские артисты балета стали победителями всероссийского конкурса

Анастасия Нигматулина
Анастасия Нигматулина. Иллюстрация: пресс-служба Красноярского театра оперы и балета

В Ярославле завершился Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов. Артисты балетной труппы Красноярского оперного завоевали на нем несколько серебряных и золотых медалей.

#НОВОСТИ

Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов был создан легендарным российским балетмейстером Юрием Григоровичем. Он проходит с 2013 года, конкурсная программа объединена определенной тематикой. В этом году артисты показывали характерный и народно-сценический танец.

В конкурсе 2020 года красноярские артисты также одержали победы: Елена Свинко и Георгий Болсуновский взяли золото старшей группы.

В этом году Георгий Болсуновский тоже стал обладателем первой премии. Матвей Никишаев и Анастасия Нигматулина признаны лауреатами второй премии, то есть, завоевали серебро. Артисты выступали в старшей группе номинации «Характерный танец».

Конкурс проходил в три тура, один заочный (конкурсанты представили видеозапись), два очных, в каждом из которых участники представляли по два номера.

Награды получили и педагоги. Художественный руководитель балетной труппы Наталья Матус-Марчук отмечена премией хореографам «За лучшую хореографию народного танца» - за номер «Фурлана». Ведущий солист балетной труппы Демид Зыков стал обладателем премии педагогам «За успешную подготовку участников конкурса».

Увидеть записи выступлений солистов оперного можно на сайте конкурса в разделе «трансляции» - доступны видео II и III туров, а также гала-концерта победителей, который состоялся 20 июня.

 

Автор: Петр Савельев
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