Молния сожгла уникальную церковь в Большом Балчуге

Пожар произошел накануне: как сообщили очевидцы, молния попала в купол колокольни, и здание загорелось. Деревянная церковь уничтожена огнем полностью.

По данным МЧС, в тушении пожара на площади 250 квадратных метров были привлечены 16 человек и шесть единиц техники.

Вчера, 20 июня, православные христиане праздновали День Святой Троицы. Когда началась гроза, прихожане еще были на территории храма, поэтому они смогли быстро вызвать пожарных и вынести в безопасное место практически всю храмовую и богослужебную утварь. Пытались также своими силами бороться с огнем, но стихия оказалась сильнее.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Большом Балчуге была построена в начале XX века, она открылась для прихожан в 1912 года. В 1930-е годы храм был частично разрушен, иконостас сожжён на костре. До 1960-х годов храм использовался как зерносклад. В 1990-е годы началась реставрация. Но основные работы пришлись на период с 2007 по 2011 год, когда финансовую помощь оказал Горно-химический комбинат.