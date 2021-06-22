Допэмиссия акций Goldman Group приостановлена

Разрешение выпустить дополнительные привилегированные акции на сумму более 2,5 млрд рублей компании получила еще весной прошлого года, но так и не разместила их.

Компания «Голдман Групп» не сможет дополнительно выпустить привилегированные акции на сумму 2,6 млрд рублей (по 1 рублю за акцию). Решение о приостановке допэмиссии принял Банк России.

О намерении разместить ценные бумаги агрохолдинг известного красноярского бизнесмена Романа Гольдмана объявил еще в марте 2020 года, а в мае допэмиссию зарегистрировали в ЦБ. Но чуть больше года спустя отозвали разрешение.

В «Голдман Групп» DK.RU пояснили, что это решение регулятора носит сугубо технический характер.

По существующим правилам, мы должны были выпустить эти акции к определенному сроку. Но в связи с недавними изменениями в законодательстве потребовалось внести довольно много изменений в документы для перерегистрации этой эмиссии. И мы решили не делать этого, а просто потом заявиться заново», — рассказали в компании.

Когда и на каких условиях «Голдман Групп» все же проедет эту допэмиссию, в компании не сообщили.