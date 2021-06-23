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Самая большая в Сибири просрочка по кредитам у красноярских предпринимателей

Самая большая в Сибири просрочка по кредитам у красноярских предпринимателей
Иллюстрация: pixabay.com

По уровню закредитованности МСП Красноярский край находится на втором месте, хотя и отстает от лидера почти вполовину. А вот по объему полученных кредитов разница существенно больше.

#НОВОСТИ
В апреле 2021 года просроченная задолженность про банковским кредитам малых с средних предпринимателей Красноярского края составляла 11,5 млрд рублей (+124 млн к январю этого года) при общей задолженности примерно в 103,7 млн. Такие данные опубликовал Банк России.
 
По размеру просрочки край оказался на первом месте в Сибири и на седьмом в РФ (за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, где показатели традиционно высоки за счет большого объема кредитования МСП). По закредитованости же он оказался вторым в округе и одиннадцатым по России. Лидирует же по СФО Новосибирская область, общая задолженность предприятий МСП которой составляет 144,5 млрд рублей (просрочка — 9,4 млрд).
 
Новосибирские же предприниматели взяли в апреле 2021-го больше всего кредитов — на 31,1 млрд рублей. Красноярцы же ограничились 16,5 млрд.
 
В целом по стране предприятия МСП было прокредитованы на 934,4 млрд рублей. В итогеих общая задолженность перед банками составила 6,25 трлн рублей, из которых 10,3% (644,7 млрд рублей) — просроченная.
Автор: Евгений Волошинский
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