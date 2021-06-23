Красноярск ожидает отключение холодной воды в Октябрьском районе

Завтра 24 июня отключат холодную воду в части Октябрьского района и прилегающем пригороде Красноярска.

КрасКом предупреждает жителей о том, что необходимо сделать запас питьевой воды.

24 июня с 10 до 18 часов произойдет отключение холодной воды в Октябрьском районе Красноярска. Экстренное отключение произойдет в связи с необходимостью поменять аварийную задвижку на водоводе ул. Калинина, 10Б.

В черте города отключение затронет полностью ул. Норильская и Гросовцев, Калинина (№№ 98…106 и №№ 167…191).

Такеж не будет воды в мкр. Мясокомбинат и Бугач, а также в части пригорода — пос. Минино, Бучаево, Шамони, а также мкр. Кемпинг в с. Дрокино, в СНТ «Заимка».

Будет организован подвоз цистерн с холодной водой на ул. Норильская и Калинина с 14:00 до 16:30. Уточнить, временя подвоза к конкретным домам, можно в диспетчерской по тел. 211-39-63.