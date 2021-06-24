Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.06
72,66
86,71
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Русский уголь» планирует удвоить добычу угля на одном из разрезов в Хакасии

«Русский уголь» планирует удвоить добычу угля на одном из разрезов в Хакасии
Иллюстрация: ruscoal.ru

Добиться этого компания собирается за счет миллиардных вложений в его развитие. Также здесь планируют построить обогатительную фабрику 5 млн т угля в год.

#НОВОСТИ
К 2024 году объемы добычи угля на Кирбинском разрезе (Хакасия) вырастут до 4 млн тонн в год (в этом году ожидается 2,1 млн тонн). Такие планы озвучила компания «Русский уголь», разрабатывающая здесь Бейское каменноугольное месторождение.
 
Это станет возможным в связи с реализацией проекта развития этого разреза, в который (проект) угольная компания планирует вложить 7 млрд рублей.
 
В ряду прочего, на эти деньги здесь будет построена обогатительная фабрика, мощность которой составит 5 млн тонн в год.
 
Добавим, что, помимо Хакасии, где у «Русского угля» два разреза, компания ведет добычу еще и в Амурской области (два разреза) и Красноярском крае (три разреза). По данным системы rusprofile.ru, в 2020 году она заработала 896 млн рублей прибыли, при выручке в 34 млрд.
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Губернатор Усс предупредил о возможном ужесточении антиковидных мерГубернатор Усс предупредил о возможном ужесточении антиковидных мер
  • Допэмиссия акций Goldman Group приостановленаДопэмиссия акций Goldman Group приостановлена
  • В Ергаках медведь убил туриста и ранил другогоВ Ергаках медведь убил туриста и ранил другого
  • Новости лета: шезлонг с видом на КрасноярскНовости лета: шезлонг с видом на Красноярск
  • В Красноярске увеличат количество пунктов внебольничной вакцинацииВ Красноярске увеличат количество пунктов внебольничной вакцинации
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.