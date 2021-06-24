«Русский уголь» планирует удвоить добычу угля на одном из разрезов в Хакасии

Добиться этого компания собирается за счет миллиардных вложений в его развитие. Также здесь планируют построить обогатительную фабрику 5 млн т угля в год.

К 2024 году объемы добычи угля на Кирбинском разрезе (Хакасия) вырастут до 4 млн тонн в год (в этом году ожидается 2,1 млн тонн). Такие планы озвучила компания «Русский уголь», разрабатывающая здесь Бейское каменноугольное месторождение.

Это станет возможным в связи с реализацией проекта развития этого разреза, в который (проект) угольная компания планирует вложить 7 млрд рублей.

В ряду прочего, на эти деньги здесь будет построена обогатительная фабрика, мощность которой составит 5 млн тонн в год.

Добавим, что, помимо Хакасии, где у «Русского угля» два разреза, компания ведет добычу еще и в Амурской области (два разреза) и Красноярском крае (три разреза). По данным системы rusprofile.ru, в 2020 году она заработала 896 млн рублей прибыли, при выручке в 34 млрд.