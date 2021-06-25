«Атмосферу дома» проверили на ковид

Нарушителей антиковидных мер среди посетителей взяли под протокол. Предпринимателей же пока решили не трогать, дав время исправить допущенные недочеты.

Торговый комплекс «Атмосфера дома» в Свердловском районе Красноярска проверили на соблюдение антиковидных предписаний Роспотребнадзора. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

По итогу проверки было выявлено три торговые точки, где противовирусные меры соблюдались не в полном объеме. В частности, претензии возникли по поводу отсутствия рециркуляторов воздуха, недостаточного запаса антисептических средств и отсутствия защитного экрана на кассе.

Владельцам дали время на исправление недочетов, после повторной проверки их могут оштрафовать и даже временно закрыть точку», — говорят в мэрии.

Также в ходе рейда было выявлено несколько нарушителей масочного режима среди посетителей торгового центра: с семью из них провели профилактические беседы, а на пятерых оформили протоколы об административном правонарушении.

Проверки торговых центров, которые ежедневно посещают сотни горожан, будут продолжаться вплоть до снятия всех ограничительных мер», — говорит руководитель администрации Свердловского района Алексей Дягилев.

Добавим, что, по данным оперштаба, 24 июня в Красноярском крае зафиксировано 147 новых случаев заражения COVID-19. В общей сложности под наблюдением врачей сейчас находится 18 183 человека — это на 1 794 больше, чем было сутки назад.