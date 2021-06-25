«Смертность» бизнеса в Красноярском крае сократилась более чем на треть

Это не лучший результат по Сибирскому федеральному округу, но он, пусть не на много, но выше, чем в целом по России. "Рождаемость" при этом повысилась примерно на четверть.

За первые пять месяцев 2021 года в Красноярском крае перестало работать 1 360 коммерческих фирм, что на 37,2% меньше, чем покинуло рынок в аналогичном периоде прошлого года (2 167). Такие данные приводит аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

«Рождаемость» при этом повысилась с 1 052 в январе-мае 2020 года до 1 319 — в 2021-м (+25,3%).

По степени сокращения смертности бизнеса Красноярский край идет на втором месте после Хакасии, где она снизилась на 64,5%. На третьем же идет Омская область — 32,1%. Однако есть два региона, где число закрытых компаний в этом году выросло. И довольно существенно. Это Томская область и Республика Алтай — 88,4% и 50,5% соответственно.

В целом же по стране за отчетный период прекратило свою деятельность 112,1 тысячи коммерческих предприятий, что на 35,4% меньше, чем за аналогичный отрезок времени в прошлом годау.

Меньшее число закрытий в аналогичном периоде последний раз было зафиксировано шесть лет назад, в 2015 году. После того как в 2016 году ФНС начала кампанию по борьбе с фирмами-однодневками, закрытие предприятий из года в год стало существенно превышать число открытий», — говорят в FinExpertiza.

Стоит, правда, отметить, что большая часть закрытых компаний была исключена из реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа, поскольку вовремя не исправили неверно предоставленную информацию о себе, не сдавали отчетность в течение года или не осуществляли операций по своим банковским счетам. На их долю пришлось 79% покинувших рынок фирм.