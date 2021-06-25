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«Смертность» бизнеса в Красноярском крае сократилась более чем на треть

«Смертность» бизнеса в Красноярском крае сократилась более чем на треть
Иллюстрация: bankrothelp.ru

Это не лучший результат по Сибирскому федеральному округу, но он, пусть не на много, но выше, чем в целом по России. "Рождаемость" при этом повысилась примерно на четверть.

#НОВОСТИ
За первые пять месяцев 2021 года в Красноярском крае перестало работать 1 360 коммерческих фирм, что на 37,2% меньше, чем покинуло рынок в аналогичном периоде прошлого года (2 167). Такие данные приводит аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
 
«Рождаемость» при этом повысилась с 1 052 в январе-мае 2020 года до 1 319 — в 2021-м (+25,3%).
 
По степени сокращения смертности бизнеса Красноярский край идет на втором месте после Хакасии, где она снизилась на 64,5%. На третьем же идет Омская область — 32,1%. Однако есть два региона, где число закрытых компаний в этом году выросло. И довольно существенно. Это Томская область и Республика Алтай — 88,4% и 50,5% соответственно.
 
В целом же по стране за отчетный период прекратило свою деятельность 112,1 тысячи коммерческих предприятий, что на 35,4% меньше, чем за аналогичный отрезок времени в прошлом годау.
Меньшее число закрытий в аналогичном периоде последний раз было зафиксировано шесть лет назад, в 2015 году. После того как в 2016 году ФНС начала кампанию по борьбе с фирмами-однодневками, закрытие предприятий из года в год стало существенно превышать число открытий», — говорят в FinExpertiza.
Стоит, правда, отметить, что большая часть закрытых компаний была исключена из реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа, поскольку вовремя не исправили неверно предоставленную информацию о себе, не сдавали отчетность в течение года или не осуществляли операций по своим банковским счетам. На их долю пришлось 79% покинувших рынок фирм.
По инициативе же владельцев бизнеса было ликвидировано 18%, или 21,3 тысячи юридических лиц, из них 2,8 тысячи (или 3% от общего числа закрытых компаний) были признаны банкротами. Кроме того, еще около 2 тысяч предприятий были реорганизованы», — уточняют аналитики.
Автор: Евгений Волошинский
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