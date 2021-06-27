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Министр здравоохранения Красноярского края обозначил длительность третьей волны ковида

Министр здравоохранения Красноярского края обозначил длительность третьей волны ковида
Иллюстрация: Yandex

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик рассказал о сроках и прогнозном спаде третьей волны на территории Красноярского края.

#НОВОСТИ

По прогнозам министра, всплеск заболеваемости коронавирусом продлится в регионе до конца лета.    

Мы предполагаем, что текущий подъем заболеваемости продлится от 1,5 до 2 месяцев. Эти прогнозы сделаны по аналогии с предыдущими периодами. Отмечу, что третья волна проходит по несколько иному сценарию. Помолодели тяжелые формы, стало больше поступать с тяжелыми формами молодых людей от 30 до 50 лет», — сообщил министр во время эфира на телеканале.

Также Борис Немик отметил, что только массовая вакцинация позволит снизить количество заболевших и скорость распространения вируса. В настоящее время в Красноярске действует несколько внебольничных пунктов: на железнодорожном вокзале, в ТРЦ «Планета», Изумрудный город, в строительном гипермаркете «Леруа Мерлен». На днях открыт прививочный пункт в парке флоры и фауны «Роев ручей».

Берегите себя и близких, вакцинируйтесь, а также соблюдайте масочный режим.   

Автор: Петр Савельев
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