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Микрозаймы в Красноярском крае пошли на спад

Микрозаймы в Красноярском крае пошли на спад
Иллюстрация: pixabay.com

Если с начала года их размер в регионе только рос, то по итогу мая он сократился, практически вернувшись к мартовским показателям, оставаясь, правда, больше, чем в целом по стране.

#НОВОСТИ
В мае 20201 года средний размер микрозайма в Красноярском крае составил 8 490 рублей, что на 4,5% меньше, чем в апреле этого же года. Такие данные опубликованы Национальным бюро кредитных историй.
 
Примечательно, что, показав снижение в январе 2021 года (по отношению к декабрю 2020-го) на 5,1%, средний размер «займа до зарплаты» в крае до этого момент только рос от месяца к месяцу и в конце апреля он был на уровне 8 857 рублей, что на 8,5% превосходит январские результаты.
 
Добавим также, что по размеру среднего микрозайма Красноярский край сейчас находится на третьем месте по Сибири, уступая Новосибирской (9 053 рубля) и Омской (8 848 рублей) областям.
 
В целом по России средний микрозайм в мае по отношению к апрелю уменьшился 0,6% — до 8,45 тысячи рублей.
Автор: Петр Савельев
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