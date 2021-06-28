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Black Star Burger ищет персонал в красноярский ресторан сети

Black Star Burger ищет персонал в красноярский ресторан сети
Иллюстрация: geometria

Компания разместила в Интернете объявления о 12 вакансиях. Планирует открыться заведение в июле этого года, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

#НОВОСТИ
Сеть Black Star Burger ищет персонал для своего ресторана в Красноярске. Соответствующие объявления появились на сайте hh.ru.
 
Сейчас компания ищет менеджера ресторана, грильщика, фритюрщика, пекаря, повара горячего цеха, сотрудников зала и выдачи, заготовщиков (в том числе мяса), сборщика и уборщика.
 
Судя по размещенной в сети информации, заведение откроется в торгово-развлекательном центре «Планета». Возможно, это случится уже в начале июля, пишет «Проспект мира» со ссылкой на менеджера ресторана Татьяну Егорову. Но «все будет зависеть от ситуации с коронавирусом».
 
Будет ли красноярский ресторан напрямую подчиняться головной компании или же его откроют по франшизе, неизвестно. Однако, согласно данным rusprofile.ru, учредителем компании «БСБ-Красноярск» (которая и ищет персонал) является местный предприниматель Василий Гоголев. Сама компания была зарегистрирована в ноябре 2020 года.
 
Объем инвестиций в открытие заведения неизвестен. Однако если речь идет о франшизе, то эта сумма составляет не менее 2 млн рублей — именно такая сумма заявлена в качестве минимальной на сайте Black Star Burger.
Автор: Петр Савельев
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