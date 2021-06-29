BENTLEY BENTAYGA S: САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ BENTAYGA

Компания Bentley представляет новый Bentayga S, который привносит еще больше спортивной динамики в семейство Bentayga. В России новый Bentayga S ожидается в начале 2022 года.

▪ Новый Bentayga S: эффектный и невероятно маневренный

▪ Уникальные настройки спортивной подвески для еще большей динамики

▪ Новый опыт вождения: ярко выраженный спортивный облик

▪ Тонированные фары, эмблемы Bentayga S, 22-дюймовые диски и новое спортивное звучание двигателя V8 раскрывают невероятный потенциал модели

▪ Новые цветовые решения и элементы из материала Alcantara® в роскошном салоне

▪ Декоративные элементы с глянцевым покрытием, обвес и наружные зеркала заднего вида выполнены в черном цвете

▪ 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом: мощность 550 л. с. и крутящий момент 770 Н·м

▪ Разгон до 100 км/ч за 4,5 с; максимальная скорость – 290 км/ч

▪ Спортивный и комфортный Bentayga S предлагается с четырех-, пяти- или семиместной конфигурацией салона

▪ Новая модель дополняет актуальную линейку Bentayga, в которую входят версии V8 и Speed

▪ В России новый Bentayga S ожидается в начале 2022 года

Bentayga S с яркими спортивными элементами дизайна и уникальными деталями – новая версия эталонного роскошного внедорожника Bentley, разработанного в Великобритании и изготовленного на углеродно-нейтральном заводе компании в Крю.

Впервые с момента появления модели Bentayga в 2015 году Bentley предлагает версию Bentayga S для тех клиентов, кто неизменно ценит высокие динамические характеристики и спортивную маневренность на дороге. Благодаря входящей в стандартное оснащение системе активного подавления кренов Bentley Dynamic Ride и усовершенствованным спортивным настройкам подвески новый Bentayga S гарантирует незабываемые впечатление от вождения. Увеличенная на 15% жесткость подвески и тщательно настроенная электронная система курсовой устойчивости (ESC) способствуют большей динамичности при вождении в режиме SPORT.

Облик Bentayga в версии S был переосмыслен: эффектные черные детали кузова, окрашенные в черный цвет, и еще более выразительное звучание двигателя за счет внедрения новой системы выпуска отработавших газов подчеркивают эффектное присутствие модели на дороге.