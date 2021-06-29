Свежий номер «Делового квартала» вышел в свет

Главная тема номера – ресторанный бизнес Красноярска. Авторы «Делового квартала» изучили особенности локального рынка и выпытали секреты, как сделать ресторан успешным.

Также в номере – гид по самым необычным местам красноярского общепита, а также летний спецпроект, который мы назвали «Битва окрошек» - любимые летние блюда красноярских предпринимателей с рецептами или подсказками, где их можно заказать.

Лицо с обложки – Марина Королькова, управляющий торгового центра Red Sail, парка «Троя» и детского парка Grek Land. Как мама троих детей управляет такими разными бизнесами, как выстраивает стратегию их развития и что будет дальше – читайте в номере.

Журнал можно найти в ресторанах Красноярска, а ПФД-версию прочитать здесь.