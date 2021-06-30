Красноярскому краю добавят денег на дороги

Средства поступят из федерального бюджета. Они позволят увеличить объемы дорожного строительства и ремонта в этом году. Раньше планировалось привести в порядок 204 км трасс региона.

Красноярский край дополнительно получит от федерации 400 млн рублей на ремонт дорог. Об этом сообщили в правительстве региона.

В этом году власти планировали отремонтировать 204 км дорог в крае, теперь же, как они говорят, этот объем будет увеличен. Правда, на сколько — пока не ясно (как и то на какие объекты пойдут эти средства).

В целом на ремонт дорог в регионах РФ в этом году из бюджета страны дополнительно выделят 30 млрд рублей.