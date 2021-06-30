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Красноярскому краю добавят денег на дороги

Красноярскому краю добавят денег на дороги
Иллюстрация: krskstate.ru

Средства поступят из федерального бюджета. Они позволят увеличить объемы дорожного строительства и ремонта в этом году. Раньше планировалось привести в порядок 204 км трасс региона.

#НОВОСТИ
Красноярский край дополнительно получит от федерации 400 млн рублей на ремонт дорог. Об этом сообщили в правительстве региона.
 
В этом году власти планировали отремонтировать 204 км дорог в крае, теперь же, как они говорят, этот объем будет увеличен. Правда, на сколько — пока не ясно (как и то на какие объекты пойдут эти средства).
 
В целом на ремонт дорог в регионах РФ в этом году из бюджета страны дополнительно выделят 30 млрд рублей.
Автор: Петр Савельев
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